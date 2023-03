8.848 m n.p.m. do pokonania – charytatywny Everest Run wraca do stolicy po 3 latach nieobecności. VII edycja odbędzie się już 15 kwietnia w nowej lokalizacji.

Tym razem uczestnicy biegu zmierzą się ze schodami biurowca Skyliner na warszawskiej Woli należącego do Grupy Karimpol.

W tym roku w punkcie startowym może pojawić się 320 biegaczy indywidualnych i 25 czteroosobowych sztafet.

Zapisy na bieg odbędą się w trzech turach. Pierwsza ruszyła już 10 marca.

24 godziny, 41 pięter Skylinera i 56 wejść na jego szczyt – tyle potrzeba, by wspiąć się na wysokość Mount Everestu w centrum Warszawy. Nie trzeba jednak rzucać się od razu na głęboką wodę. Można pokusić się o zdobycie niższych gór, jak Łysica (4 wejścia), czy Rysy (16 wejść), a wszystko po to, by wspomóc działalność statutową organizatora tego wydarzenia – Fundację Wsparcia Ratownictwa RK.

Skyliner Everest Run 2023 jest okazją dla nas do zakupu kolejnego wyposażenia ratującego życie i zdrowie małych dzieci, a także do sfinansowania sprzętu szkoleniowego. Ambulans Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK przygotowany do ewakuacji medycznej dzieci, niemowląt i noworodków od roku kursuje pomiędzy Ukrainą a Polską. Nie zapomnę, jak osobiście realizowałem przewóz krytycznie chorego noworodka w inkubatorze do Centrum Zdrowia Dziecka. W czasie wojny w Ukrainie nie miał on szans na przeżycie. Dzięki takim transportom jak ten, udaje się nam uratować chore i poszkodowane dzieci - opowiada Michał Janas, dyrektor Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK.

W tym roku w punkcie startowym w lobby biurowca przy Rondzie Daszyńskiego może pojawić się 320 biegaczy indywidualnych i 25 czteroosobowych sztafet. Wszyscy uczestnicy biegu podzieleni zostaną na strefy czasowe. Będą mieli do dyspozycji miejsca do odpoczynku i uzupełnienia płynów, posiłek regeneracyjny oraz prysznice, a nad ich bezpieczeństwem czuwać będzie ekipa ratowników medycznych. Jak podkreślają Organizatorzy, Everest Run Skyliner 2023 nie jest wyścigiem! To rodzaj osobistego wyzwania, które pozbawione będzie rywalizacji czasowej. Lista rankingowa, oparta o liczbę wejść, prowadzona będzie w celach informacyjnych.

Tegoroczny bieg odbędzie się w Skylinerze po raz pierwszy, ale realizacja celów Fundacji może być łatwiejsza niż dotychczas. Dzięki przeniesieniu Everest Run do jednego z najwyższych budynków w Warszawie posiadającego najnowszej generacji szybkie windy, liczba dostępnych dla uczestników miejsc zwiększyła się o ponad 50 proc.

Skyliner. Fot. Mat. pras.

Skyliner to idealne miejsce do zorganizowania tego typu wydarzenia. Jego wysokość, wewnętrzna infrastruktura i lokalizacja biurowca zapewniają możliwość uczestnictwa w biegu ponad 400 osobom. By wejść na najwyższy szczyt świata, trzeba będzie pokonać wysokość naszego budynku 56 razy. Uważam, że to fantastyczny sprawdzian własnych możliwości, a przy okazji szansa na wsparcie szczytnej inicjatywy - mówi Szymon Zduńczyk, Executive Director w Karimpol Polska.

Uczestnicy będą zdobywać Everest, pokonując na piechotę kolejne piętra biurowca, a po dotarciu na szczyt, na dół transportować ich będą dwie przeznaczone do tego windy, które także dołożą pożyteczną cegiełkę do całej akcji.

Nasze windy będą zwozić zawodników do lobby Skylinera z prędkością 7 metrów na sekundę, a pokonanie ponad 150 metrów zajmie niewiele więcej niż 30 sekund. Z uwagi na fakt, że do góry będą jechać puste, a w dół obciążone, podczas swojej pracy oddadzą do budynku więcej energii elektrycznej, niż same w tym czasie zużyją. To efekt różnicy wagi pomiędzy kabiną a przeciwwagą oraz działania nowoczesnych napędów regeneracyjnych – mówi Wojciech Maciejewski, Dyrektor Regionalny KONE Sp. z o.o.

Zapisy na bieg odbędą się w trzech turach. Pierwsza ruszyła już 10 marca. Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wszystkie szczegóły znajdują się na stronie: https://everestrun.pl

Organizatorem Everest Run Skyliner 2023 jest Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK. Partnerami wydarzenia są: Grupa Karimpol, właściciel Skylinera oraz firma KONE, producent wind, schodów i chodników ruchomych.

