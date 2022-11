JLL, lider doradztwa na rynku nieruchomości, prezentuje nową, globalną myśl przewodnią marki: See A Brighter Way.

Kampania marketingowa firmy rozpoczęła się od rozświetlenia Times Square w Nowym Jorku nową wizją marki.

JLL Polska w ostatnim roku podążając za globalną strategią firmy, transformuje swój biznes poprzez rozwój praktyki ESG (dziś platforma liczy już ponad 40 ekspertów), silne wzmocnienie doradztwa strategicznego oraz rynków kapitałowych i praktyki M&A.

Pozyskując kluczowych managerów spoza branży wzmacnia swoją wiodącą pozycje rynkową w dotychczasowych obszarach działalności.

„See” – reprezentuje zmysł wzroku, ale też analityczne podejście. Projekcja przyszłości wynika z widzenia i poszanowania przeszłości. „Brighter”, oznacza nie tylko „jaśniejszy” i „świetlany”, ale również określa bystre i inteligentne podejście do wytyczenia konkretnej drogi („way”). JLL cechuje wyznaczenie jasnego kierunku i przemyślanych rozwiązań, które planowane są wspólnie z klientami. Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego i sytuacji geopolitycznej, JLL chce wziąć odpowiedzialność za kształtowanie wspólnej przyszłości i odnajdywanie jasnej drogi dla swoich klientów. Zdaje sobie sprawę ze skali wyzwań stojących przed rynkiem nieruchomości i całą polską gospodarką. Dlatego chce dzielić się unikalną wiedzą i doświadczeniem eksperckim z klientami.



See a Brighter Way, to motto które wspiera zmiany, które mają znaczenie i wynikają z sytuacji społeczno-gospodarczej. Wydarzenia ostatnich lat zwiększyły dynamikę tych zmian. Liderzy biznesowi na całym świecie muszą dostosowywać się do ewoluującej rzeczywistości w rekordowym tempie i stają w obliczu rosnącej presji, aby przyspieszyć swoje ścieżki rozwoju i dążenie do gospodarki zero lub niskoemisyjnej.

Kluczowe jest, abyśmy w dzisiejszych czasach niepewności patrzyli na świat szerzej. To pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby i wyzwania stojące przed naszymi klientami, pracownikami i lokalnymi społecznościami. O ile znaczne, systemowe zmiany wymagają transformacji gospodarczej, to jako JLL oferujemy realne rozwiązania możliwe do wprowadzenia w życie już teraz. Pomagamy oswoić zmianę i jasno określić kolejne kroki – mówi Mateusz Bonca, CEO JLL Polska.

Poprzez szeroki wachlarz kompleksowych produktów i usług, JLL wyznacza bardziej innowacyjne ścieżki.

Poprzez szeroki wachlarz kompleksowych produktów i usług, JLL wyznacza bardziej innowacyjne ścieżki umożliwiające klientom osiąganie zamierzonych celów biznesowych. Zaproponowane w ramach nowej idei See a Brighter Way podejście do rozwiązywania złożonych wyzwań, wzmacnia dotychczasowe kompetencje doradztwa nieruchomościowego JLL, stając się istotnym wyróżnikiem i wartością dla rynku. Lokalni eksperci JLL oferują klientom globalne możliwości, dzięki którym napotykane bariery stają się nowymi możliwościami odkrywającymi nowe kierunki rozwoju, a wdrażane innowacje i pomysły, przyczyniają się do trwałych, pozytywnych zmian, kształtując tym samym lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

