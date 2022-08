Nowa inwestycja HB Reavis w Berlinie

Nowa inwestycja HB Reavis w Berlinie ma zostać ukończona na początku 2025 r. i zaoferować ok. 27 tys. mkw. powierzchni najmu brutto. Firma wybrała lokalizację we wschodniej części miasta, a nazwa projektu - PLTFRM.Berlin - nawiązuje do pobliskiej stacji kolejowej Ostbahnhof.