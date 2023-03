Powstające w Krakowie i Katowicach biurowce KREO i Craft jako pierwsze w miastach regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej otrzymają prestiżowy certyfikat SmartScore.

Certyfikat SmartScore jest potwierdzeniem wysokiego standardu inteligentnych rozwiązań w budynkach biurowych.

Także ich pozycji na tle innych obiektów.

Dodatkowo biurowce jako pierwsze w swoich miastach zostaną też ocenione pod względem zaawansowania technologicznego przez zespół certyfikujący w systemie WiredScore.

Certyfikat SmartScore to wciąż jeszcze nowość na polskim rynku nieruchomości biurowych, a pierwszym deweloperem w kraju, który zaczął w nim certyfikować swoje biurowce, jest Ghelamco. Został wypracowany w 2021 roku przez amerykańską firmę WiredScore w celu oceny budynków pod względem funkcjonalności dla użytkowników oraz stopnia cyfryzacji. Z przedsiębiorstwem współpracowali przy projekcie właściciele i użytkownicy najbardziej zaawansowanych technologicznie biurowców na świecie. System pozwala ocenić standardy inteligentnych budynków oraz wskazać, jak na tle innych obiektów wypadają certyfikowane nieruchomości.

Nasze inwestycje od zawsze idą w parze z zaawansowanym zapleczem technologicznym, wysokim komfortem użytkowania i pionierskimi rozwiązaniami. System certyfikacji SmartScore, choć pojawił się na polskim rynku stosunkowo niedawno, nie jest dla nas nowością. W ubiegłym roku certyfikowaliśmy nasz warszawski wieżowiec The Bridge, a jego funkcjonalności zostały ocenione na najwyższym poziomie platynowym. Naszymi znakami rozpoznawczymi są innowacyjność i proekologiczność. Zależy nam, aby autorskie rozwiązania Ghelamco, takie jak system Signal OS były dostępne dla najemców z różnych części kraju. Jesteśmy dumni, że możemy jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej certyfikować regionalne inwestycje w systemie SmartScore oraz pierwsi w Krakowie i Katowicach ubiegać się o certyfikat WiredScore, zapewniając lokalnym użytkownikom najwyższy komfort – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

ESG i rozwiązania smart to integralne części naszej działalności. Osiągamy sukcesy na tych polach, dzięki połączeniu naszej pasji do nowych technologii z troską o społeczeństwo i użytkowników naszych budynków. To właśnie ludzie – użytkownicy naszych obiektów, motywują nas do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i wdrażania ich na coraz wyższym poziomie. Dzięki certyfikacji SmartScore i WiredScore wszyscy najemcy oraz użytkownicy naszych projektów realizowanych w regionach będą mieli pewność, że ich budynek spełnia najwyższe standardy technologiczne – dodaje Jarosław Fiutowski, członek zarządu odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje w Ghelamco Poland.

Podczas certyfikacji regionalnych biurowców zostaną przeanalizowane rozwiązania w odniesieniu do dwóch głównych kryteriów. Jako pierwsze zostaną zbadane technologie funkcjonalne, mające wpływ na komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. W kolejnym etapie zespół certyfikujący podda ocenie fundamenty techniczne, takie jak łączność cyfrowa, zarządzanie i bezpieczeństwo cybernetyczne. Colliers jako pierwsza firma uprawniona do przeprowadzania certyfikacji SmartScore w Polsce będzie po raz kolejny wspierać Ghelamco w tym procesie.

Kolejny raz, jesteśmy pod dużym wrażeniem jak strategicznie Ghelamco podchodzi do rozwoju i wdrażania technologii w swoich nieruchomościach. Wyjście z certyfikacją poza Warszawę jest mocnym dowodem na to, że smart rozwiązania oraz dobrze zaprojektowana teletechnika budynku nie są już dodatkami, ale wchodzą w podstawy kompleksowego projektowania budynków na przyszłość. SmartScore w tym przypadku, stanowi nie tylko potwierdzenie wysokiej jakości, ale również uzupełnia dotychczasowe plany o najlepsze światowe standardy – mówi Renata Hartle, dyrektor ds. rozwiązań technologicznych w Colliers, która jest również pierwszą akredytowaną profesjonalistką SmartScore w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kraków i Katowice należą do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków biznesowych w Polsce. Ekspansja sektora biznesowego jest zauważalna również na rynku wynajmu powierzchni biurowych. W sercu Małopolski oraz Śląska już teraz powstaje niemal tyle biur, ile w Warszawie. Kolejnym krokiem dla rozwoju regionalnych centrów biznesowych jest rozwój zaplecza technologicznego oraz wprowadzenie międzynarodowej, potwierdzającej jakość certyfikacji.

Najnowsze inwestycje Ghelamco w regionach, czyli KREO i Craft, jako pierwsze w swoich miastach będą certyfikowane w systemie WiredScore. Kraków i Katowice wyróżnią się także wśród innych ośrodków w Europie Środkowo-Wschodniej, będąc pierwszymi regionami z certyfikacją SmartScore. To już kolejne budynki dewelopera, które są doceniane na arenie międzynarodowej. W 2022 roku warszawski wieżowiec The Bridge jako pierwszy, nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał certyfikat SmartScore na poziomie platynowym, otrzymując maksymalną punktację.

KREO w Krakowie. Fot. Mat. pras.

8-piętrowy KREO zaoferuje najemcom ponad 24 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Biurowiec wyróżnia elegancka, ponadczasowa architektura i innowacyjne rozwiązania. Do dyspozycji użytkowników zostanie oddany taras na dachu, z którego rozciągać się będzie widok na panoramę Krakowa. W samym budynku znajdą się udogodnienia dla rowerzystów, w tym parking na ponad 70 rowerów, prysznice oraz szafki. Użytkownicy samochodów skorzystać będą mogli z ponad 300 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowych 24 miejsc przed biurowcem. W środku przewidziano także stacje do ładowania samochodów elektrycznych.



Liczący 13 pięter Craft to proekologiczny budynek o industrialnym charakterze, położony w samym sercu Katowic, obok centrum handlowego Silesia City Center. Jego dynamiczna bryła o tarasowym układzie będzie stanowić charakterystyczny punkt na architektonicznej mapie miasta. Craft zaoferuje najemcom 26 700 mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Na elewacji budynku znajdą się elementy w odcieniu miedzi, które nadadzą mu industrialny charakter, odwołujący się do przemysłowego dziedzictwa Katowic. Nieszablonowa konstrukcja zapewni sześć tarasów, z których jeden znajdzie się na dachu obiektu, zapewniając wyjątkowy widok na panoramę miasta. Ponadto w biurowcu znajdą się stacje do ładowania samochodów elektrycznych, a także 60 miejsc dla rowerów wraz zapleczem dla rowerzystów – szatniami i prysznicami. Dwukondygnacyjny parking podziemny pomieści 218 pojazdów. Dodatkowe 28 miejsc przewidziano na parkingu naziemnym.

Jak wszystkie inwestycje Ghelamco, KREO i Craft będą certyfikowane również w systemie BREEAM oraz WELL, świadczącymi o poziomie komfortu użytkowania budynku oraz stopniu oddziaływania na środowisko. Oba biurowce oddane zostaną do użytku jeszcze w tym roku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl