Nowa podaż biur w Krakowie. Niewykluczona renegocjacja czynszów

W 2021 roku na krakowski rynek dostarczono 60 tys. mkw. powierzchni biurowej zrealizowanej w 8 projektach, co jest ponad dwukrotnie niższym wynikiem niż nowa podaż w 2020 roku, która wówczas przekroczyła 140 tys. mkw.

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w stolicy Małopolski przekroczyły 1,61 mln mkw.

Najbliższe 2 lata mają dostarczyć jednak kolejne projekty na krakowski rynek, zwiększając jego zasoby o 190 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Największymi projektami w budowie w Krakowie są Ocean Office Park B o powierzchni blisko 29 tys. mkw., realizowany przez polską spółkę deweloperską Cavatina Holding oraz Kreo o całkowitej powierzchni 24 tys. mkw. realizowany przez Ghelamco Poland.

– Skutki pandemii cały czas obserwujemy zarówno po stronie inwestorów, jak i najemców. Niższa niż we wcześniejszych latach podaż jest efektem ostrożnościowego podejścia deweloperów, którzy obserwują kierunki, w jakich pójdą firmy szukające dla swoich działalności modelu pracy, zapewniającego utrzymanie ciągłości prowadzenia biznesu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom – powiedziała , Associate Director w dziale Reprezentacji Najemcy w Knight Frank.

– W wielu firmach wprowadzony model pracy hybrydowej zrodził potrzebę ponownego oszacowania potrzeb i wymagań dotyczących biura i o ile większość firm nie neguje konieczności posiadania biura, o tyle już teraz wiadomo, że zmieni się jego funkcja. Co za tym idzie, na znaczeniu zyskają przestrzenie do współpracy, z „hot-deskami”, a te w tradycyjnym wydaniu, przeznaczone do pracy stacjonarnej będą się musiały przemodelować. Analizy środowiska pracy może być, w zależności od wielkości firmy, długim procesem, dlatego również po stronie najemców cały czas widać powściągliwość w zakresie zmiany biur czy ekspansji – mówiła ekspertka.

