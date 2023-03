Powstał 23 lata temu jako jeden z najnowocześniejszych budynków biurowych w Warszawie, choć projektowany był początkowo jako hotel. Dziś PZU chce rozebrać swój biurowiec i postawić w jego miejscu nowy. Czy stołeczny ratusz zgodzi się na wyższy?

Charakterystyczny wieżowiec PZU zniknie z panoramy Warszawy. Firma w zamian zbuduje nowy i wyższy.

Według informacji portalu wyborcza.pl Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA złożyło w warszawskim ratuszu wniosek o ustalenie warunków przebudowy i rozbudowy wieżowca.

PZU zabiegał o zgodę na postawienie w tym miejscu 150-metrowego wieżowca - dodaje rozmówca portalu.

Obecnie biurowiec przy Jana Pawła II ma 94 metry, ale ze względu na potrzeby grupy PZU firma ustala ze stołecznym ratuszem maksymalną wysokość budynku. W najbliższej okolicy dominuje biurowiec Q22, który ma 150 metrów wysokości.

Według rozmówców portalu wyborcza.pl planów inwestora nie da się zrealizować przez przebudowę obecnej bryły, dlatego postawiono na budowę nowego biurowca.

Dodatkowymi argumentami za nową inwestycją mają być także względy związane z energooszczędnością i możliwością zastosowania nowoczesnych, wydajnych energetycznie technologii.

PZU Tower projektowany był początkowo jako hotel, co zdefiniowało częściowo funkcję budynku dostosowanego do roli biurowca.

Przeprowadzka do Generation Park Y

W 2020 roku Grupa PZU wynajęła 47 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w Generation Park Y. Była to wówczas największa umowa najmu w historii rynku biurowego w Polsce. Ubezpieczyciel miał przenieść się do nowego biura w II kwartale 2022 roku, a obecnie czeka na decyzję miasta co do warunków zabudowy własnego, nowego biurowca.

Biurowiec PZU od nowa

Nowa siedziba ubezpieczyciela miałaby sięgać 155 metrów, o ile zgodę na to wyda ratusz. Zdaniem ratusza PZU Tower może powstać co najwyżej 130-metrowy wieżowiec. Zgodnie z przyjętą przez miasto koncepcją dla tego rejonu, najwyższe budynki mają pozostać tuż przy Rondzie ONZ, pozostałe powinny ustępować im wysokością.

W okolicy obecnie rozpoczęły się także prace rozbiórkowe Atrium International, na miejscu którego powstanie wieżowiec Upper One.

Więcej informacji niebawem.

