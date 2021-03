Nowa rzeczywistość to nowe kierunki. Echo chwali się wynikami i strategią

W 2020 r. zysk netto Echo Investment wyniósł 122 mln zł

Echo Investment coraz bardziej koncentruje się na sektorze mieszkaniowym

W 2020 r. Echo kupiło nieruchomości o potencjale ok. 275 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej i usługowej

W minionym roku deweloper oddał do użytku pięć biurowców o łącznej powierzchni ponad 125 tys. mkw.

Biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, w której funkcjonuje spółka, trendy społeczne oraz zmieniające się preferencje klientów, Echo Investment coraz bardziej koncentruje się na sektorze mieszkaniowym. Mieszkania na sprzedaż i mieszkania na wynajem stanowią dziś około jednej czwartej wartości aktywów spółki. Ze względu na duży potencjał rozwoju tego sektora w Polsce i mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, ambicją Echo Investment jest znaczące zwiększenie udziału projektów mieszkaniowych w bilansie. Po sfinalizowaniu zakupu większościowego pakietu udziałów w spółce Archicom, tylko w 2021 roku grupa rozpocznie budowę 7 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem.

– W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu koncentracji na sektorze mieszkaniowym oraz o realizacji większości inwestycji w ramach wielofunkcyjnych, dużych projektów zwanych "destinations". Te kierunki wpisują się w naszą obecną strategię, która zakłada również, że dążymy do pozycji lidera w każdym segmencie, w którym działamy. Zamierzamy rokrocznie zwiększać naszą obecność na rynku mieszkaniowym, a dzięki połączeniu sił z Archicomem nasza grupa stanie się największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce – zapowiada Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Rozwój segmentu PRS

Resi4Rent, największa prywatna firma z mieszkaniami na wynajem w Polsce, ma obecnie blisko 1,8 tys. mieszkań we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie, a w 2021 roku odda do użytku kolejne 460 mieszkań i rozpocznie budowę ponad 3 tys. dodatkowych lokali. Docelowo, do 2025 r., wprowadzi do oferty 10 tys. mieszkań w sześciu największych miastach Polski – w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.

