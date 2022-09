Nowa siedziba firmy 3Soft

Nowa siedziba 3Soft zajmuje dwa piętra w budynku biurowo-usługowym w Katowicach, należącym do Holdimexu.

Nowa siedziba 3Soft zajmuje dwa piętra w budynku biurowo-usługowym należącym do Holdimexu. Na blisko 1000 mkw. powierzchni znajdują się zarówno tradycyjne pokoje biurowe, jak i sale konferencyjne, strefy co-workingowe, pokój do pracy w ciszy, sala spotkań one-2-one, pokój relaksu, dwie kuchnie oraz recepcja i pomieszczenia techniczne. Do biura przynależy również taras o powierzchni 170 mkw.

Aranżacja przestrzeni biurowych uwzględnia różne style pracy i potrzeby pracowników. Przy projektowaniu wnętrz uwzględniona została specyfika hybrydowego modelu pracy. Duży nacisk położono na elastyczność i wielofunkcyjność przestrzeni. Jednocześnie pod uwagę zostały wzięte opinie i dane z rynku, które wskazują, że mimo wielu zalet pracy zdalnej zauważalna część osób wykonujących swoje obowiązki w tym systemie, skarży się na znaczne osłabienie więzi ze współpracownikami. Ważnym celem stało się zatem, aby nowe przestrzenie, oprócz zapewnienia odpowiedniej liczby stanowisk pracy i komfortowych warunków do wykonywania obowiązków zawodowych, służyły też budowaniu relacji pomiędzy pracownikami.

Istotnym czynnikiem, który skłania część naszego zespołu do pracy w biurze są ludzie. W czasie pracy zdalnej brakuje im atmosfery, jaka tu panuje, wspólnych posiłków czy spotkań przy kawie. (...) W nowym biurze przygotowaliśmy miejsca zachęcające do integracji. Kuchnia z dużym stołem zaprasza do wspólnych posiłków, profesjonalny ekspres do kawy do spotkania i rozmowy. Mamy strefę chillout z konsolą do gier, rzutkami, piłkarzykami. Przyjemny kąt znajdują tu też fani planszówek i szachów. Te miejsca, podobnie jak przestronny taras, można wykorzystać do relaksu, ale świetnie sprawdzają się też do pracy zespołowej, np. burzy mózgów w luźniejszej atmosferze oraz budowania relacji – mówi Monika Wawoczny, Head of Human Resources w 3Soft.





Dla pracowników preferujących pracę w domu i okazjonalnie pojawiających się w biurze, przygotowane zostały strefy co-workingowe. Znajdują się w nich współdzielone stanowiska pracy – każdy dowolnie wybiera, które z dostępnych miejsc ma ochotę zająć. Do dyspozycji są także biurka w pokojach pracy cichej, zapewniających doskonałe warunki do skupienia. Każdy pracownik posiada osobistą szafkę, w której może pozostawić swoje rzeczy, aż do kolejnej wizyty w biurze.



W projekcie biura 3Soft postawiono na nowoczesny styl. Aranżacja jest spójna z identyfikacją wizualną marki. Dominują biele, szarości i czerń. Mocnym akcentem dynamizującym całość jest charakterystyczna malinowa czerwień, pojawiająca się na sufitach.

Analizując specyfikę firmy 3Soft zwróciliśmy uwagę na nowoczesność w nowym wymiarze, innowacyjne rozwiązania, techniczny, przejrzysty sznyt, otwartość na nowości i technologię oraz lokalizację na Śląsku. Nawiązując do koloru identyfikującego firmę, zaproponowaliśmy pomalowanie sufitów wraz z instalacjami na malinowo. Zyskaliśmy w ten sposób dominantę, zachowując jednocześnie zasadę spójnego brandingu wnętrza z logotypem. To odważne rozwiązanie pokazuje, że 3Soft ma charakter, energię do działania i nie boi się niekonwencjonalnych rozwiązań – tłumaczy Dominika Skałuba, CEO gliwickiej pracowni DNA Architekci, która odpowiada za projekt wnętrza.



- Sale konferencyjne swoją monochromatyczną czernią nawiązują poniekąd do Śląska, ale przede wszystkim wyróżniają się w przestrzeni i mają na celu zwiększenie koncentracji osób uczestniczących w spotkaniach poprzez swój minimalizm – dodaje Dominika Skałuba. Architektka podkreśla także, że największym wyzwaniem było stworzenie otwartych przestrzeni, które uwzględniają tzw. „ciche miejsca”. Najciekawszy do zaprojektowania okazał się natomiast chillout room.



W nowym biurze 3Soft zadbano o rozwiązania przyjazne dla środowiska. Systemy czujników ruchu pozwalają zaoszczędzić energię. W kuchniach znajdują się pojemniki do segregacji śmieci. Pracownicy gromadzą też plastikowe nakrętki, które później są przeznaczane na zbiórkę prowadzoną przez schronisko dla zwierząt. Popularne dystrybutory z wodą zastąpiono specjalnymi urządzeniami filtrującymi do kranówki, co ogranicza zużycie plastiku.





