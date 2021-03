Nowa siedziba Raiffeisen Bank International AG na warszawskiej Pradze

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce wynajął niemal 1 500 mkw. powierzchni biurowej. W nowej siedzibie spółki, do której pracownicy wprowadzą się jesienią bieżącego roku, prowadzone będą czynności bankowe, okołobankowe i bancassurance oraz usługi wsparcia dla nich, m.in. w zakresie IT.



W procesie najmu doradzała międzynarodowa firma Colliers International.

– Szukaliśmy najlepszej lokalizacji na nową siedzibę Spółki, mając na uwadze potrzeby naszych pracowników. Blisko centrum, nowoczesnej i jednocześnie wyjątkowej. Biuro przy placu Konesera to zarówno szybki dojazd do każdej części miasta, jak i inspirująca atmosfera miejsca. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo Centrum Praskiego Koneser to gwarancja komfortu z uwagi na bogatą ofertę gastronomiczną, usługową i handlową oraz kulturalną – mówi Anna Klimek z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.



Inwestycja Grupy Liebrecht & wooD to dwa pięciopiętrowe budynki biurowe o łącznej powierzchni 22 000 mkw., połączone ze sobą garażem podziemnym. Biurowce położone są na terenie zabytkowej Fabryki Wódek w sąsiedztwie Centrum Praskiego Koneser. Pierwsi najemcy wprowadzą się do nich jeszcze w I kwartale 2021 r.

Inwestycja Monopol została zrealizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, czego potwierdzeniem jest otrzymanie certyfikatów BREEAM Interim na poziomie Excellent.

– Monopol jest kolejnym projektem Grupy Liebrecht & wooD po prawej stronie Wisły. Praga-Północ to dzielnica, której unikalny charakter i potencjał doceniają międzynarodowe firmy. Zabytkowa architektura, szeroki dostęp do terenów zielonych i transportu publicznego, w tym metra czy kolei miejskiej, kultowe restauracje i kawiarnie oraz bogata oferta artystyczna to elementy wysoko cenione przez firmy i ich pracowników. Potwierdzeniem tego trendu jest obecność w naszych praskich inwestycjach takich firm jak Raiffeisen, Spaces, Kantar czy Google Campus – podkreśla Ilona Koski-Lammi, zastępca dyrektora Sprzedaży Liebrecht & wooD, odpowiedzialna za komercjalizację budynków biurowych w Liebrecht & wooD.