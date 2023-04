Pierwszy budynek zrealizowany w ramach projektu Nowa Strzegomska we Wrocławiu uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Nowa Strzegomska – to projekt zespołu biurowców klasy A zlokalizowany w pobliżu centrum stolicy województwa dolnośląskiego. Kompleks będzie się składał z pięciu niezależnych budynków z parkingami podziemnymi oraz naziemnymi o łącznej planowanej powierzchni około 45-65 000 mkw. Przy realizacji tego projektu wykorzystane zostały najlepsze praktyki w projektowaniu, zasady zrównoważonego rozwoju oraz technologiczne innowacje zapewniające najemcom rozwiązania, odpowiadające na ich obecne i przyszłe potrzeby. Potwierdzeniem realizacji przyjętych założeń jest uzyskany przez pierwszy budynek nowego kompleksu certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Zespół biurowców w ramach projektu Nowa Strzegomska posiada doskonałą lokalizację i dostęp zarówno do Obwodnicy Śródmiejskiej jak i do centrum miasta. Rozbudowana infrastruktura umożliwia dogodne połączenie z każdą częścią miasta zarówno samochodem jak i komunikacją miejską (szybkie tramwaje). Nowoczesna i nawiązująca do tradycji zabudowa wkomponowana w otoczenie zieleni stwarza doskonałe warunki do pracy.

Jako Cushman & Wakefield jesteśmy odpowiedzialni za wsparcie właściciela w procesie komercjalizacji projektu Nowej Strzegomskiej. Wierzymy, że doskonała lokalizacja, wysoka jakość wykończenia powierzchni, zaawansowane rozwiązania architektoniczne i technologiczne potwierdzone certyfikacją BREEAM dla pierwszego etapu projektu oraz liczne udogodnienia zwiększające komfort pracy – zachęcą kolejnych najemców do wyboru Nowej Strzegomskiej – komentuje Marcin Siewierski, Associate, Regional Head Western Poland, Office Department, Cushman & Wakefield.

Devco Sp. z o.o. to deweloper i zarządca nieruchomości, działający na polskim rynku od 1997 r. Obecnie w portfelu spółki znajdują się własne kompleksy biurowe – Strzegomska Park oraz Wołowska Park we Wrocławiu, a także apartamenty w budynku „Wall ST.House”.

