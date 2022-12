Obecnie biuro stało się elementem kulturotwórczym i wspierającym realizacje celów ESG.

Stawki czynszowe i prestiżowa lokalizacja wciąż pozostają istotnym czynnikiem w procesie decyzyjnym.

Świadome firmy inspirujące swoje zespoły do efektywnej i kreatywnej pracy przy wyborze miejsca na swoje siedziby stawiają coraz więcej konkretnych wymagań.

Tak było w przypadku Alior Banku, który niedawno zadecydował o przeniesieniu swojego trójmiejskiego biura do Palio Office Park na Młodym Mieście w Gdańsku.

Firmy tworząc dziś strategie dotyczące struktury organizacyjnej, polityki personalnej i lokalizacji biorą pod uwagę coraz szerszą gamę czynników. Zmieniają się preferowane modele pracy, a nacisk kładziony jest na pozyskanie i utrzymanie talentów oraz tworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej realizacji celów biznesowych. Na to nakłada się potrzeba dostosowania funkcjonowania firm w zakresie dekarbonizacji i prośrodowiskowych celów wspierających walkę ze zmianami klimatu. Biura i szersze strategie firm dotyczące nieruchomości stanowią ważny element planów będących odpowiedzią na te wzywania. O procesie wyboru idealnej lokalizacji na miejsce pracy dla zespołów prężnie rozwijających się firm opowiadają przedstawiciele Alior Banku, który zadecydował w tym roku o przeniesieniu trójmiejskiej siedziby do Palio Office Park na Młodym Mieście, oraz Cavatina Holding, dewelopera biurowego, właściciela kompleksu powstającego na terenach Stoczni Gdańskiej.

Alior Bank, jeden z najprężniej rosnących polskich banków, posiada Centrale w Warszawie, w Krakowie i Gdańsku. Alior Bank tworzy dla swoich pracowników dynamiczne środowisko pracy stawiając na swobodną kulturę organizacyjną i bezpośrednią komunikację. Jak przyznają przedstawicie Banku, wybierając budynek w kompleksie Palio jako nową lokalizację Centrali w Gdańsku, nie troszczyli się wyłącznie o interes ekonomiczny firmy.

Uważamy, że biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim zainteresowanym: pracownikom, społecznościom lokalnym oraz środowisku. Dlatego przy ocenie potencjalnych nowych biur dla naszego zespołu nakreśliliśmy kryteria związane z naszą strategią ESG. Palio Office Park najlepiej odpowiada na te nasze potrzeby - mówi Kamila Skibińska Dyrektor Departamentu Logistyki, Alior Bank.

Dla Alior Banku warunkami do spełnienia były: budynek certyfikowany, efektywny energetycznie, pozwalający na zmniejszenie śladu węglowego, a także zastosowanie inteligentnych rozwiązań pozwalających na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przy korzystaniu z budynku.

A Palio Office Park to przykład nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy i rekreacji z pełnym poszanowaniem historycznego dziedzictwa Stoczni Gdańskiej.

Budynek Palio A uzyskał ocenę BREEAM na poziomie Excellent, a w procesie weryfikacji wysoko oceniony został między innymi za zrównoważoną gospodarkę wody i energii, materiały, z których został wykonany, a także za bardzo dobre przygotowanie w zakresie Health and Wellbeing. To dla nas szczególnie ważne, by nasze miastotwórcze projekty były budowane w sposób zrównoważony, zgodny z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, a także spełniały oczekiwania pracujących w nich osób i innych użytkowników. Certyfikacja w świetnie w Polsce już znanym systemie wielokryterialnym jest wiarygodną wizytówką dla budynku. Jesteśmy też jednym z nielicznych podmiotów, które już teraz wyliczają ślad węglowy inwestycji we wszystkich trzech zakresach - komentuje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

W obszarze związanym z maksymalizacją komfortu użytkowników oraz kulturotwórczej roli biura, najemcy zależało na możliwości elastycznego dostosowania powierzchni m.in. do modelu pracy hybrydowej z możliwością rezerwacji stanowisk oraz parkingu poprzez aplikację mobilną. Słuchając oczekiwań swoich zespołów, Bank chciał także zapewnić możliwość otwierania okien, co daje dopływ świeżego powietrza poza obiegiem wymuszonym. Kolejnym ważnym czynnikiem przy ocenie nieruchomości było bezpieczeństwo energetyczne obiektu – gwarantujące nieprzerwane procesy obsługi klientów w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

Palio Office Park spełnił także wymagania najemcy co do możliwości zaaranżowania wygodnych powierzchni do pracy wyposażonych w pokoje gier i relaksu, salki spotkań, salę do ćwiczeń, strefę hotdesk oraz przestrzeń szkoleniową. Atutem naszej inwestycje jest także jej lokalizacja z szybkim dostępem do komunikacji zbiorowej (szczególnie SKM i TRAM) - dodaje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Dziś sprawne zarządzanie firmą opiera się w dużym stopniu na dobrym systemie komunikacji i niezawodności technologii wspierającej jej procesy wewnątrz organizacji i w odniesieniu do partnerów biznesowych. Alior Bank oczekiwał wyposażenia salek telekonferencyjnych w sprzęt umożliwiający kontakt w czasie rzeczywistym z innymi jednostkami, co wpływa na skrócenie czasu podejmowania decyzji oraz redukuje koszty podróży służbowych. Najemca chciał także zoptymalizować zajmowaną powierzchnię biurową w celu minimalizacji kosztów oraz dostosowania do obecnych warunków zatrudnienia i modelu pracy.

To co dodatkowo wyróżnia Palio Office Park i inne nasze inwestycje, to kompleksowość oferty Cavatina Holding. Dobrze rozumiemy zmieniające się potrzeby firm, wiemy jak złożonym i pracochłonnym procesem jest zaplanowanie nowej przestrzeni oraz procesu przeprowadzki. Dlatego naszym klientom proponujemy także usługi związane z space planami, zdefiniowaniem potrzeb co do funkcji biura, projektowaniem i przygotowaniem powierzchni - podsumowuje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

