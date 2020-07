Nowe biura na topie. W Warszawie wynajęto ich więcej niż rok temu

- Zawirowania na warszawskim rynku biurowym, spowodowane epidemią, okazały się póki co nieduże. Wyniki za I połowę 2020 r. wyglądają pozytywnie. Umowy wciąż są zawierane, aktywność najemców rośnie, nadrabiając niewielkie spowolnienie z marca. W porównaniu do I kwartału, już w miesiącach kwiecień - maj, aktywność wynajmujących była o 30% wyższa. To półrocze to swego rodzaju egzamin stabilności warszawskiego rynku biurowego, który udało się zdać z dobrym wynikiem - mówi Łukasz Kałędkiewicz, Szef Sektora Biurowego w CBRE.

W sumie w Warszawie jest obecnie 5,69 mln mkw. powierzchni biurowej. Do końca tego roku na rynek ma zostać dostarczone 250 tys. mkw., z czego większość w Zachodnich Obrzeżach Centrum, czyli m.in. w okolicy Ronda Daszyńskiego. W sumie w budowie jest 700 tys. mkw. Po oddaniu tej przestrzeni, zasoby biurowe w stolicy wzrosną o 12%, co plasuje ją wśród pięciu największych placów budowy w Europie.

Finanse wciąż wiodą prym

W pierwszej połowie 2020 r. w stolicy wynajęto łącznie prawie 335 tys. mkw., z czego 100 tys. mkw. w budynkach pozostających w budowie. Największy udział w całej wynajętej powierzchni miały firmy z sektora usług finansowych i konsumenckich, natomiast biorąc pod uwagę liczbę zawartych transakcji, największą aktywnością wykazały się sektory przetwórstwa i energetyki, usług konsumenckich, biznesowych oraz sektor IT.

Niemal dwa razy więcej do wyboru poza centrum

Ilość dostępnej powierzchni biurowej w Warszawie nieznacznie wzrosła w porównaniu do I kwartału 2020 r. i wynosi obecnie 7,9%. Wciąż najtrudniej jest znaleźć biuro w centrum, gdzie pustych przestrzeni jest jedynie 5%. W lokalizacjach poza centralnych pustostany stanowią niecałe 10%.

- Inwestorzy podążają za potrzebami najemców, którzy szukają jak najlepiej skomunikowanych obiektów w centrum stolicy. Dlatego aż 86% wszystkich biur powstaje obecnie w tym regionie. Ich dostarczenie może spowodować niewielki wzrost pustostanów, co może zwiększyć szanse na znalezienie dobrego lokum w najlepszej lokalizacji - mówi Łukasz Kałędkiewicz.

Koszt wynajmu powierzchni w stolicy nie uległ zmianie w pierwszej połowie tego roku. W centrum, w nowoczesnych biurowcach, za miesiąc wynajmu mkw. trzeba zapłacić ok. 25 euro, a w pozostałych lokalizacjach ok. 15,5 euro.