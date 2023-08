Latem gdańskie O4 Coworking otworzyło kolejną lokalizację swoich biur w Olivia Centre. Nowe biura mieszczą się Olivia Star.

Olivia Star jest najwyższym budynkiem w Północnej Polsce.

Biura w całości zostały zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Nowoczesność łączy się tu z funkcjonalnością, a najemcy przez cały rok mają dostęp do słonecznego tarasu. Ale to tylko jedno z wielu udogodnień.

O4 Coworking, które od ośmiu lat rezyduje w Olivia Centre, największym centrum biznesowym w Trójmieście, zwiększyło swoją powierzchnię. Od czerwca dostępne dla najemców są nowe biura zlokalizowane w budynku Olivia Star. To ten sam budynek, który co roku ściąga latem turystów do najwyższego punktu widokowego na 32 piętrze. Atrakcją jest tu też ogród botaniczny Olivia Garden, w którym można odpocząć i napić się kawy. Rezydenci mają bezpłatny, nieograniczony dostęp do obu udogodnień.

Nowe biura O4 Coworking - O4 Star (to już druga powierzchnia coworkingu w tym budynku), mieszczą się na całkowitej powierzchni około 1300 mkw. Do dyspozycji najemców jest 10 biur od 6 do 25 miejsc pracy, pięć salek konferencyjnych, 4 budki telefoniczne, dwie w pełni wyposażone kuchnie oraz powierzchnie wspólne, w tym chilling room o całkowitej powierzchni około 300 mkw., a także przestronny, zielony taras.

To niewątpliwie prestiżowa lokalizacja, dla firm, które cenią jakość i wysoki poziom usług najmu, ale jedocześnie potrzebują elastycznych warunków.

Jesteśmy jedynym coworkingiem w najfajniejszym z nowoczesnych i najlepiej rozwiniętym technologicznie centrów biurowych w Polsce, jakim jest Olivii Centre. Przyprowadzanie tutaj klientów, rekrutowanie talentów i budowanie wizerunku jest w udowodniony sposób łatwiejsze, skuteczniejsze i rozwijające biznes – mówi Marta Moksa, CEO O4 Coworking.

Zaletą jest również forma najmu pozbawiona biurokracji, bo umowę można podpisać od ręki elektronicznie, a co najważniejsze oferty są szyte na miarę potrzeb klientów.

- Naszą dewizą jest radykalna elastyczność - mamy umowy od jednodniowych, do rocznych, szukamy rozwiązań na prawie każdą potrzebę - od w pełni zdalnych zespołów, które chcą się spotkać czy zintegrować (mamy nawet Eventownię, która to zorganizuje) do dużych korporacji, które chcą zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki pracy i współpracy – mówi Marta Moksa.

Rosnąca świadomość społeczeństwa sprawia, że zarówno najemcy biur jak i zarządcy i projektanci dokonują coraz bardziej świadomych wyborów. Nowe biura O4 Coworking w całości zostały zaprojektowane w duchu less waste, a meble i materiały wykończeniowe pochodzą z drugiego obiegu.

O4 stara się być w trendach - a trend dekarbonizacji i ekologii stał się obecnie w biurach szalenie ważny, potrzebny i poszukiwany. Sporo z naszych klientów dopytuje nas o ślad węglowy, o nasze decyzje i działania dotyczące ekologii. Założyliśmy, że dla wielu firm tak przygotowane i przemyślane biuro będzie powodem do dumy - wobec swoich interesariuszy, najmłodszych pracowników, klientów – wyjaśnia Marta Moksa.

Za projekt wnętrza odpowiada wielokrotnie nagradzana w międzynarodowych konkursach architektonicznych pracownia Design Anatomy.

Jak wyjaśniają, w aranżacji wnętrz zazwyczaj najpierw pojawia się idea, motyw przewodni, a potem poszukiwane są materiały, które są uzupełnieniem koncepcji. W tym przypadku inspiracją było hasło „less waste”. W ślad za tym poszedł przegląd magazynów i nieużywanych powierzchni przeznaczonych do przebudowy w poszukiwaniu elementów wyposażenia, którym można podarować drugie życie.

- Wyzwaniem było umiejętne połączenie różnych posiadanych przez nas materiałów wykończeniowych i znalezienie dla nich wspólnej idei. Poszukiwanie niestandardowych, budżetowych i rozwiązań przestrzennych, które pozwolą znalezionym materiałom wpisać się w koncepcję aranżacji. Tak powstała ścianka z logo za recepcją, zaprojektowana jako kompozycja z fragmentów różnych siatek stalowych i koryt kablowych, a samo logo O4 wycięte z paneli PET – wyjaśnia Anna Branicka architekt z Design Anatomy.

Drugie życie zyskały tu takie elementy jak: meble i dodatki, ścienne panele akustyczne z PET w różnych kolorach, które stały się istotnym elementem kompozycji geometrycznych, będących motywem przewodnim aranżacji wnętrza O4.

- W ślad za tym pojawiły się regały na zieleń z koryt kablowych. Istotny był też czas projektowania. Zbliżała się rearanżacja innego piętra, które było w dobrym stanie i które trzeba było opróżnić z mebli oraz materiałów wykończeniowych. Postanowiliśmy to wykorzystać. Wykładzina winylowa została zdemontowana i ułożona ponownie na II piętrze. Ladę recepcyjną z białego corianu wkomponowaliśmy w przestrzeń recepcji O4 przez dodanie „drugiej skóry” z materiałów spójnych z koncepcją wnętrza, a pozostałe meble i whiteboardy idealnie wypełniły strefy spotkań. Drugie życie zyskały również takie elementy jak: oświetlenie dekoracyjne oraz wyposażenie kuchni i sprzęt AGD czy sufitowe panele akustyczne zamontowane w chilling roomie na ścianie – wyjaśnia Anna Branicka.

Całość wnętrza jest jasna, przestronna, nowoczesna, a dzięki metalowym półkom i częściowo odsłoniętym elementom konstrukcyjnym zyskuje lekko industrialny charakter. Poza oddzielnymi biurami, są części wspólne do pracy i wypoczynku, miejsca na spokojne rozmowy, jak budki telefoniczne oraz salki konferencyjne. Dużym udogodnieniem jest słoneczny taras o powierzchni około 200 m kwadratowych, który cieszy się popularnością wśród użytkowników przy ładnej pogodzie.

O4 Coworking od początku swojego istnienia dba o to, żeby coworkerzy dobrze czuli się w przestrzeni biurowej oraz stawia na rozwój społeczności, którą tworzą rezydenci. Organizuje liczne warsztaty, spotkania, eventy integracyjne i networkingi, a o dobrostan coworkerów dbają również Community Managerki i Managerowie. Rezydenci mają również dostęp do wszystkich udogodnień, jakie oferuje najemcom Olivia Centre.

Świadomie budujemy atmosferę, w której praca staje się coraz przyjemniejsza. Dodatkowo przemyślane rozwiązania architektoniczne wspierają pracę mózgu, dobrostan ludzi, którzy przychodzą do biura, wzmacniają kreatywność. Nie ma lepszego spotkania 1 na 1, jak na leżaczku, w słońcu, z lekkim wiatrem. Od razu łatwiej znaleźć rozwiązania, kompromisy, a poziom stresu jest niższy – wyjaśnia Marta Moksa.

Oprócz dwóch już powierzchni biurowych w budynku Olivia Star (O4 Star), O4 Coworking oferuje również biura w Olivia Six (O4 Six) oraz biura i powierzchnie coworkingowe w Olivia Four (O4 Four) i Gate (O4 Flow), łącznie w czterech budynkach Olivia Centre. Każda z tych przestrzeni jest zaprojektowana w innym klimacie, żeby móc odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby klientów.

A jak z dostępnością najmu przestrzeni w O4 Coworking? - Najczęściej jest u nas od zaraz - staramy się mieć zawsze jeden, dwa moduły wolne - aby móc zrealizować często pilne potrzeby naszych klientów – wyjaśnia Marta Moksa.

