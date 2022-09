Biura serwisowane DL Space dostępne w dawnej siedzibie Międzynarodowego Banku Handlowego w Katowicach.

DL Invest Group, polski deweloper i inwestor wprowadził koncept biur serwisowanych do ścisłego centrum Katowic i posiadanej przez siebie kamienicy biurowej zlokalizowanej przy ulicy Mieleckiego 10.

Kolejne biura DL Invest Group będą w Częstochowie i Gliwicach.

Koncept elastycznych powierzchni biurowych jest także wygodny dla firm, które zmieniły swój model pracy i przeszły w części na pracę hybrydową.

Nowa lokalizacja to historyczna siedziba Międzynarodowego Banku Handlowego, która została zaprojektowana przez uznanego modernistycznego architekta Karola Schayera i wybudowana oraz oddana do użytku w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Placówki DL Space czyli serwisowane powierzchnie gabinetowe, zajmują już blisko 3 tys. mkw. powierzchni w katowickich biurowcach należących do DL Invest Group. W nadchodzących miesiącach otwarte zostaną elastyczne biura w biurowcach w Częstochowie i Gliwicach, co powiększy portfolio elastycznych biur oferowanych przez DL Space do ponad 4 tys.mkw.

Biura serwisowane to obecnie koncept oczekiwany w budynkach biurowych, które powinny dostarczać nie tylko wyjątkowej jakości powierzchni przewidzianych pod długoterminowy najem, pod komplementarne funkcje handlowe i usługowe, ale także elastycznych gabinetów umożliwiających najemcom okresowe powiększenie zajmowanych powierzchni, czy też wynajem dodatkowych przestrzeni konferencyjnych i stąd obecność elastycznego konceptu DL Space w niemal każdym z posiadanych przez nas kompleksów biurowych” - mówi Edyta Leszczyńska odpowiedzialna za rozwój DL Space w ramach portfela DL Invest Group.

Przed pandemią większość najemców wynajmujących powierzchnie w konceptach serwisowanych wywodziła się z sektora MSP. Obecnie widzimy, że do tego grona dołączyły duże korporacje, które dzięki elastycznym powierzchniom są w stanie zapewnić wysokiej jakości warunki lokalowe dla swoich tymczasowych zespołów projektowych, działów HR rekrutujących pracowników, czy też pod lokalne placówki rozsiane po całym kraju. Koncept elastycznych powierzchni biurowych jest także wygodny dla firm, które zmieniły swój model pracy i przeszły w części na pracę hybrydową - firmy mogą elastycznie kształtować ilość zajmowanej przez siebie powierzchni w ramach dostępnych gabinetów w naszych oddziałach DL Space” - podkreśla Edyta Leszczyńska.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl