Operator biur elastycznych Chilliflex otwiera siódmy oddział w Polsce. Łódzka lokalizacja liczy 1630 mkw. Pomieści 290 stanowisk pracy. Będzie gotowa dla najemców od pierwszego kwartału 2024.

Łódzki odział Chilliflex znajduje się na dziewiątym piętrze kompleksu Brama Miasta.

Wyróżnikiem marki Chilliflex jest design przestrzeni, w których można poczuć się jak w klimatycznej kawiarni.

Oddziały Chilliflex działają w Gdańsku, Krakowie i Bydgoszczy.

Wyróżnikiem marki Chilliflex jest design przestrzeni, w których można poczuć się jak w klimatycznej kawiarni. Fot. Mat. prasowe.

Łódzki odział Chilliflex znajduje się na dziewiątym piętrze kompleksu Brama Miasta w Nowym Centrum Łodzi przy ul. Płk Jana Kilińskiego 66. Biurowiec dzięki swoim zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym uzyskał certyfikaty: LEED na poziomie GOLD, WELL oraz Obiekt bez Barier, potwierdzając jego ekologiczność, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Kawiarnia, bilard i nap room w biurze

Do dyspozycji najemców operator oddaje przestronne przestrzenie chillout ze strefą kawiarnianą, bilard, nap roomy oraz pokoje z konsolami do gier. Jak w każdym biurze Chilliflex będą mogli również skorzystać z sal konferencyjnych oraz organizować wydarzenia firmowe w przestrzeni eventowej.

Zespół Chilliflex zadba również o integrację i rozwój użytkowników biura, organizując tematyczne warsztaty, szkolenia oraz spotkania integracyjne dla najemców.

Jak w każdym biurze Chilliflex, najemcy w Łodzi będą mogli również skorzystać z sal konferencyjnych oraz organizować wydarzenia firmowe w przestrzeni eventowej.Fot. Mat. prasowe.

Z biur sieci Chilliflex korzystają zarówno lokalne firmy z segmentu SME i startupy, jak i międzynarodowe korporacje zatrudniające kilkuset specjalistów. Firma zapewnia elastyczne warunki najmu, wyposażenie dostosowane do potrzeb firmy, pełne wsparcie IT.

Klimat marki Chilliflex przypomina kawiarnię

Wyróżnikiem marki Chilliflex jest design przestrzeni, w których można poczuć się jak w klimatycznej kawiarni. Barwy wnętrz i światła dostosowane zostały do funkcjonalności pomieszczeń, tworząc strefy do pełnego skupienia w pracy oraz do relaksu. Atmosferę chilloutu budują jazzowe brzmienia w tle i blask ognia w kominku.

Żyrandole, rude blachy, bujna roślinność, tureckie dywany - m.in. te elementy wystroju tworzą klimat marki Chilliflex. Fot. Mat. prasowe.

Całości dopełniają idealnie skomponowane elementy wyposażenia w stylu loftowym, glamour czy klubowym. Żyrandole, rude blachy, bujna roślinność, tureckie dywany - m.in. te elementy wystroju tworzą klimat marki Chilliflex.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl