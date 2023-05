Dział doradztwa budowlanego i projektowego Savills ma na swoim koncie kilka projektów zrealizowanych dla międzynarodowych kancelarii prawnych. Najnowszy z nich to nowe biuro kancelarii Bird & Bird.

Biuro międzynarodowej kancelarii Bird & Bird zrealizowane zostało w formule Open Book by Savills.

Celem Bird & Bird było stworzenie przyjaznego dla pracowników miejsca pracy.

Zespół doradztwa budowlanego i projektowego Savills przeprowadził całość prac nad projektem od stanu Shell & Core.

Kancelaria Bird & Bird przeniosła w listopadzie 2022 r. swoje biuro do biurowca Central Point w Warszawie. Na trzech piętrach o łącznej powierzchni 2200 m kw. zaplanowano najwyższej jakości przestrzeń, która przełamuje schematy kojarzące się z typowym biurem firmy prawniczej.

Kancelaria Bird & Bird przeniosła swoje biuro do biurowca Central Point w Warszawie. Fot. Mat. pras.

Firma doradcza Savills nie tylko doradzała najemcy w procesie najmu, ale również przeprowadziła aranżację powierzchni. Całość prac zrealizowano w formule Open Book by Savills, co oznacza, że dział doradztwa budowlanego i projektowego kompleksowo zarządzał koordynacją dostawców i podwykonawców, co pozwoliło klientowi na znaczące oszczędności. W rezultacie klient od początku mógł poznać wszystkie koszty projektu i mieć nad nimi kontrolę. Nadzór nad pracami sprawowali wykwalifikowani inspektorzy, a całością prac zarządzał dedykowany kierownik projektu z ramienia Savills.

BB Central Point. Fot. Mat. pras.

- Największym wyzwaniem w projektowaniu nowego biura dla kancelarii Bird & Bird było przeprowadzenie optymalizacji kosztowych. Ze względu na specyfikę pracy klienta, wymagana była realizacja projektu w układzie gabinetowym, który jest znacznie bardziej wymagający pod względem materiałów spełniających surowe wymogi przeciwpożarowe oraz rozwiązań instalacyjnych. Pracując na zasadach formuły Open Book by Savills, byliśmy w stanie zapewnić realne oszczędności w budżecie, które można było przeznaczyć na dodatkowe udogodnienia i elementy wystroju. W konsekwencji powierzchnia biurowa była jeszcze lepiej zaplanowana i dostosowana zarówno do najnowszych trendów, jak i potrzeb klienta. W dobie drożejących materiałów wykończeniowych i kosztów podwykonawców, obserwujemy, że zainteresowanie takimi usługami wyraźnie rośnie – mówi Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego w Savills.

Dla najemców wygląd biura jest w coraz większym stopniu elementem ich tożsamości i kultury. Na przestrzeni lat sposób, w jaki projektujemy miejsce pracy wyraźnie się zmienił, jednak nadal głównym czynnikiem determinującym układ przestrzeni jest model i specyfika pracy, tak aby zapewnić jak najlepszą możliwość koncentracji i skupienia się nad realizowanymi zadaniami.

Celem Bird & Bird było stworzenie przyjaznego dla pracowników miejsca pracy. Minimalizm kancelaryjny połączyliśmy więc z mocnymi barwami oddającymi dynamikę zespołu. Jako studio zorientowane na dobrostan ludzi i planety zadbaliśmy też o to, aby meble z poprzedniego biura zyskały drugie życie – mówi Bogusz Parzyszek, Co-CEO i założyciel Workplace.

Zespół doradztwa budowlanego i projektowego Savills przeprowadził całość prac nad projektem od stanu Shell & Core. Firma zrealizowała całość prac projektowych oraz wzięła na siebie rolę generalnego wykonawcy i w imieniu klienta nadzorowała pracę wszystkich dostawców i podwykonawców.

Celem Bird & Bird było stworzenie przyjaznego dla pracowników miejsca pracy. Fot. mat. pras.

Realizacja projektu nowego biura Bird & Bird była bardzo ciekawym wyzwaniem ze względu na jego skalę, która wymagała koordynacji całego zespołu. Jednym z wymagań kancelarii było dostosowanie wszystkich gabinetów, sal spotkań oraz stref pracy nieformalnej pod indywidualne potrzeby pracowników. Udało nam się odpowiedzieć na to wyzwanie, czego świadectwem jest biuro o wyjątkowym charakterze, który odzwierciedla jego użytkowników – mówi Marek Zujewicz, kierownik projektu w dziale doradztwa budowlanego i projektowego Savills.

Savills rozwija usługi z zakresu doradztwa budowlanego i projektowego odnotowując w ubiegłym roku rekordowe przychody z tego tytułu w swoim polskim oddziale. Powiększony dwukrotnie zespół zrealizował w Polsce 70 projektów wykończeniowych na łącznej powierzchni biurowej przekraczającej 50 tys. mkw. Wartość prac w formule „Open Book” by Savills przekroczyła 40 mln zł.

