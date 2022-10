Trwa etap budowlano-wykończeniowy nowej warszawskiej siedziby kancelarii CMS, która za kilka tygodni przenosi się do Varso Tower.

Kompleksowym doradztwem i realizacją w procesie stworzenia nowego biura CMS w Varso Tower - od momentu poszukiwania lokalizacji po wykończenie przestrzeni - zajmują się eksperci JLL, lidera w obszarze doradztwa na rynku nieruchomości w Polsce oraz spółki Tétris z grupy JLL, specjalizującej się w projektach Design and Build.

Piecze nad projektem podczas wszystkich etapów sprawowała pracownia projektowa Trzop Architekci.

Firmy, które budują swoją pozycję w dużej mierze na jakości relacji, chcą tworzyć środowisko pracy sprzyjające współpracy, pobudzające kreatywność, dające poczucie swobody i będące w zgodzie ze standardami ESG. Niezależnie od trendów, kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze biura pozostaje lokalizacja. Na biurowej mapie Warszawy pojawił się nowy atrakcyjny biurowiec – Varso Tower, należący do dewelopera HB Reavis – który jest jednocześnie najwyższym wieżowcem w Unii Europejskiej.

Na wynajęcie w nim pięciu pięter – od 39. do 43. – przestrzeni o łącznej powierzchni 7000 mkw. zdecydowała się kancelaria CMS. Eksperci firmy doradczej JLL przeprowadzili CMS przez cały proces – od negocjacji oraz najmu poprzez dostosowanie przestrzeni do potrzeb firmy jako pracodawcy, a obecnie odpowiadają za certyfikacje mające na celu potwierdzenie wyjątkowej jakości zastosowanych rozwiązań w zakresie well-being i zrównoważonego rozwoju. Wykonanie biura w modelu Design and Build powierzono spółce z grupy JLL, firmie Tétris – wspieranej przez pracownię Trzop Architekci na etapie projektu wykonawczego, która także opracowała dla firmy CMS układy funkcjonalne oraz koncepcję przestrzeni biurowej.

CMS jest jedną z największych kancelarii w Polsce, a na świecie posiada biura w 43 państwach. Decyzja o zmianie lokalizacji warszawskiej siedziby jest powiązana między innymi z innowacyjnym podejściem kancelarii do budowania środowiska pracy, które skupia się na budowaniu relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, dobrym samopoczuciu pracowników, potrzebach klientów i trosce o środowisko. Nowe biuro w pełni odzwierciedla powyższe wartości - wszystkie etapy procesu konsultingowego, projektowego oraz realizacyjnego przebiegały w duchu współpracy oraz dążenia do stworzenia wyjątkowej powierzchni dostosowanej do dynamicznie zmieniającego się rynku.

- Kancelaria CMS zgłosiła się do nas z potrzebą dokonania prawdziwej rewolucji w podejściu do swojej przestrzeni biurowej. Klientowi zależało nie tylko na zmianie lokalizacji, ale przede wszystkim na tym, by nowa powierzchnia wspierała kulturę organizacyjną firmy ukierunkowaną na dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników oraz budowanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Jako rzecznik ESG, JLL stawia w centrum zainteresowania tworzenie nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy, dlatego z chęcią zaangażowaliśmy się w projekt. Jest on przykładem kompleksowego podejścia JLL do obsługi klientów – doradzaliśmy kancelarii przy wyborze siedziby, negocjacjach umowy najmu, odpowiadamy za zarządzanie projektem oraz certyfikacje, a także prace projektowe i wykończeniowe we współpracy z zespołem Tétris. Z kolei dział Workplace Advisory & Change Management JLL przygotował odpowiadającą na potrzeby CMS strategię zmiany biura, czego odzwierciedleniem jest kontynuacja strategii cultureplace rozwijanej przez CMS od kilku lat - mówi Edyta Stromidło, director, project & development services w JLL.

W efekcie całego procesu kancelaria CMS zdecydowała się na wynajem powierzchni w Varso Tower. Poza kwestią lokalizacji, dla kancelarii istotne było także to, że zarządcy budynku będą ubiegali się o certyfikację BREEAM Interim na najwyższym poziomie „Outstanding”, jak i certyfikat WELL (shell & core), którym pochwalić mogą się w Polsce tylko nieliczni. CMS planuje iść o krok dalej i dodatkowo spełnić wymogi tej certyfikacji także na wynajmowanej przez siebie powierzchni.

Certyfikacje były dla nas priorytetem już na wstępnym etapie myślenia o nowym biurze. Jako organizacja wciąż ewoluujemy. Mamy już tak wiele ugruntowanych elementów kultury organizacyjnej, że przyszła kolej na potwierdzenie jakości proponowanego przez nas środowiska pracy certyfikatami. Dzięki BREEAM wiemy, że dbamy o ekologię już na etapie budowy, mając pewność jakie materiały są użyte w biurze. Certyfikat WELL z kolei potwierdza naszą dbałość o to, jak w tych przestrzeniach będą czuli się pracownicy i klienci. Wytyczne WELL pomagają wspierać edukację użytkowników danej przestrzeni, o tym jak mogą lepiej zadbać o dobrostan w miejscu pracy - mówi Beata Kępowicz, dyrektor operacyjna w kancelarii CMS.

Jest to przyszłościowe podejście, wytyczające nowe trendy, charakterystyczne dla najbardziej dojrzałych organizacji, stawiających założenia ESG wśród priorytetów. Troska o dobrostan pracowników, klientów i środowisko to elementy, które będą miały dalekosiężny wpływ na przyszłość przedsiębiorstw.

Certyfikacja WELL jest świadectwem troski o szerokorozumiany zrównoważony rozwój, przede wszystkim w aspekcie społecznym, a także znakomitym narzędziem do wprowadzenia na wyższy poziom kwestii dbałości o pracowników. Dzięki powierzeniu nam zarządzania certyfikacją na wczesnym etapie, byliśmy w stanie zaproponować CMS optymalną strategię wdrażania wytycznych WELL i czuwać nad jej realizacją na każdym etapie projektu. Ponadto zaangażowanie na rzecz CMS wieloosobowego zespołu JLL pozwala na wyjątkowo sprawną implementację wymagań certyfikacji we wszystkich działaniach związanych z procesem przygotowania nowego biura i przeprowadzki - mówi Wojciech Tworek, WELL AP w JLL.

Etap koncepcyjny spajający wartości jakimi kieruje się firma CMS oraz wysokie standardy wyznaczone przez certyfikacje WELL oraz BREEAM w stworzeniu środowiska pracy w duchu poszanowania otaczającego nas świata było nie lada wyzwaniem dla architektów.

Od pierwszych spotkań i udziałów w warsztatach WORKPLACE wiedzieliśmy, że czeka nas niesamowite doświadczenie przy tworzeniu wyjątkowej przestrzeni biurowej. Dzięki wprowadzeniu nas już na tak wczesnym etapie procesu, mieliśmy możliwość bardziej precyzyjnego rozpoznania potrzeb firmy CMS, co znacząco przyspieszyło prace nad układami funkcjonalnymi przestrzeni - zaznacza zespół projektowy Trzop Architekci: Bartosz Trzop, Magdalena Antończyk, Michel Juraszyński, Marta Janiszek.

Etapem Design and Build nowego biura CMS zajęła się firma Tétris, należąca do grupy JLL. W fit-oucie biura - poza spełnianiem wymagań certyfikacji - na project managerów czekało kilka nietuzinkowych wyzwań. Kancelaria wynajęła piętra od 39. Do 43., a wszystkie kondygnacje będą połączone ze sobą specjalnie zaprojektowaną, unikalną klatką schodową. Charakterystycznym wyróżnikiem biura stanie się ogród wertykalny, który będzie najwyżej położoną zieloną ścianą w Polsce.

Planując prace we wnętrzach Varso Tower, korzystaliśmy z poprzednich doświadczeń, szczególnie tych związanych z transportem pionowym, ponieważ wymaga on zupełnie innego planowania i układania harmonogramów. Musieliśmy uwzględnić zarówno wyzwania logistyczne, jak i te związane z dostarczeniem odpowiedniej ilości potrzebnych materiałów - powiedział Dariusz Czaplarski, senior project manager, Tétris.

Prace w nowym biurze CMS wciąż trwają. Ich zakończenie zaplanowano na grudzień 2022 r.

