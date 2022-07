Nowe biuro na jubileusz. Oto wnętrza UPM w Eximius Park

UPM Kymmene świętuje w tym roku dziesięciolecie działalności w Krakowie.

Data zbiega się z otwarciem nowego biura w kompleksie Eximius Park.

Za aranżację nowych przestrzeni firmy odpowiadała Grupa 68, natomiast za opracowanie badania środowiska pracy zespół Kariny Kreji z firmy Kinnarps.

W założeniu projekt miał stanowić odzwierciedlenie filozofii i podejścia firmy UPM do pracownika. Oprócz efektownych rozwiązań i nowoczesnej estetyki, biuro spełnia wszystkie wymogi post-pandemicznego środowiska pracy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przestronne salki konferencyjne w zestawieniu z komfortowo zaprojektowanymi częściami wspólnymi i dużą ilością roślin w niemal każdym pomieszczeniu, są wyrazem dbałości o Wellbeing pracowników, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu wydajności w pracy.

Popandemiczna „uważność”

Wysoki standard wykończenia przestrzeni wspólnych doskonale obrazuje jak ważne jest dziś przemyślane i drobiazgowe podejście do projektowania przestrzeni biurowych, zwłaszcza po trudnych dla wielu doświadczeniach izolacji i pracy zdalnej. Również pracownicy firm zdają się o wiele bardziej świadomie podchodzić do przestrzeni, szerokiej palety udogodnień, wreszcie otoczenia, w którym spędzają kilka dni w tygodniu. To niezwykle ważne, aby wszystkie te elementy składały się w całość, która sprawia, że praca w biurze staje się o wiele lepszą alternatywą, niż praca zdalna.

W aranżacji naszego nowego biura staraliśmy się nawiązać do misji firmy UPM związanej z dbałością o środowisko naturalne i innowacyjnością. W procesie projektowania wnętrz, ważny był komfort pracy naszych pracowników oraz stworzenie inspirujących pomieszczeń do pracy zespołowej. Zyskaliśmy znakomitą przestrzeń do wzmacniania relacji wypełnioną elementami leśnymi. Zielone otoczenie Eximius Parku jest świetnym dopełnieniem wspierającym poczucie bycia blisko natury – wskazuje Magdalena Sosnowska-Kaleta z UPM.

Nowe biuro UPM w Eximius Park, mat.pras.

Nowe biuro UPM w Eximius Park, mat.pras.

Nowe biuro UPM w Eximius Park, mat.pras.

- Razem z klientem jesteśmy zadowoleni z przebiegu całego procesu powstawania nowego biura. Badanie środowiska pracy wykonane jeszcze przed pandemią, okazało się bardzo dobrze opracowaną bazą do dalszej pracy architekta i wymagało jedynie kosmetycznych modyfikacji celem dostosowania do nowych sposobów pracy. Nowa aranżacja świetnie wpisuje się w zielone otoczenie i wartości całego kompleksu Eximius Park, z którym UPM jest związany już od 10 lat – dodaje Rafał Sękowski z firmy Strato Advisory, który reprezentował UPM w procesie renegocjacji umowy najmu.

LCM02767 - bibliotekaEdit.jpg