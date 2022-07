Nowe biuro New Work w Łodzi prawie gotowe

W Hi Piotrkowska działalność zainaugurowały elastyczne biura serwisowane New Work.

New Work wynajęło całe cztery piętra najwyższego w Łodzi budynku użytkowego, łącznie blisko 5 tys. mkw.

Docelowo zamierza przekształcić je w powierzchnie biurowe pod elastyczny terminowo wynajem.

Te tzw. flex office zapewniają użytkownikom w pełni umeblowane i wyposażone biura z kompleksowym wsparciem administracyjnym i techniczno-serwisowym.

Na razie gotowe jest piętro 9., trwają jeszcze prace wykończeniowe na 10. piętrze, które gotowe ma być do końca 2022 r. Na parterze budynku New Work stworzy też centrum konferencyjne, z którego korzystać będą mogli także użytkownicy jego powierzchni biurowych.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Doskonała lokalizacja, komfortowy dojazd komunikacją miejską oraz wysokiej jakości powierzchnia biurowa to główne czynniki, które przekonały nas do wyboru Hi Piotrkowskiej na naszą drugą łódzką lokalizację. Biura New Work w kompleksie Hi będą w pełni wyposażone pod kątem zarówno klientów korporacyjnych, jak i średnich oraz całkiem małych firm – powiedział prezes zarządu New Work Hubert Abt na uroczystym otwarciu.

To już dziesiąte biuro serwisowane New Work w Polsce i drugie w Łodzi (pierwsze powstało w kompleksie Imagine przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza) we wrześniu 2019 r.

New Work, założony w 2013 r. w Budapeszcie, swoje powierzchnie biurowe oferuje w siedmiu miastach pięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej.