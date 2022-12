Pracownia Iliard Architecture & Interior Design przygotowała dla Orange biuro, w którym jak w pigułce znajdują się największe atrakcje Krakowa i okolic.

W ten sposób pracownicy firmy na co dzień mogą czerpać z energii współczesnego miasta oraz wielowiekowej historii dawnej stolicy Polski.

W tym biurze ciekawe rozwiązania projektowe, odważne barwy, zaskakujące struktury tkanin łączą się z ekologią.

Krakowska pracownia Iliard otrzymała zadanie stworzenia biura przesiąkniętego historią miasta, a przy tym nowoczesnego, pobudzającego i przyjaznego środowiska pracy. Oprócz miksu historii z nowoczesnością architekci połączyli wydawałoby się sprzeczne ze sobą potrzeby: otwartych przestrzeni i kameralnych miejsc pracy, które pozwalają na pracę w ciszy i skupieniu.

Nowe biuro Orange.

Projekt objął siedem różnych stref, wśród których znalazła się duża sala konferencyjna, reprezentacyjna strefa powitalna z miejscami dla gości, sale spotkań, coffee point, strefa wypoczynku i strefa socjalna z zapleczem gastronomicznym. Powierzchnia biura obejmuje 1800 mkw., na której przygotowanych zostało 171 stanowisk pracy. Każda ze stref zawiera w sobie akcenty związane z historią miasta.

Funkcjonalne biuro Orange.

Do wnętrz tej realizacji wprowadziliśmy dobrze kojarzące się motywy miejskie, jasną, ciepłą kolorystykę, która przynosi ze sobą pozytywne wibracje! A odważne barwy, tkaniny, jak również grafiki zaskakują. Wszystko to podane we współczesnym minimalistycznym wydaniu – mówi Alicja Dziedzina-Majchrzyk z Iliard Architecture & Interior Design.

Punktem centralnym biura jest krakowski Rynek Główny, od którego każdy gość i pracownik zaczyna swoją wizytę w biurze. Charakter i styl biura zostały określone w strefie powitalnej grafiką króla i ledonem z napisem HELLO. Wejście ozdabiają elementy nawiązujące do starych kamienic i sztukaterie, a wrażenie rozległej przestrzeni potęguje brak zamkniętych sufitów. Tło tej strefy stanowią przygaszone kolory, co pozwoliło dodatkowo wyeksponować intensywne kolory grafik, obić meblowych i zasłon.

Z krakowskiego Rynku architekci Iliard kierują na krakowski Kazimierz i Plac Nowy – wypełnione gwarem miasta miejsca spotkań i dobrej energii. Akcenty tętniących życiem części miasta zostały wprowadzone do kuchni, gdzie architekci zaprojektowali półkolisty barek, nawiązujący do słynnego Okrąglaka z Placu Nowego i feerię barw charakterystycznych dla uwielbianego przez mieszkańców placu. To właśnie w tej przestrzeni można celebrować wspólne towarzystwo i wymieniać się opowieściami o tym, co na co dzień dostarcza nam miasto i ludzie z biura.

Przestronne biuro Orange.

Największa sala biura nosi nazwę Wawel, a jej design nawiązuje do zamkowych Krużganków, które zostały przedstawione na esencjonalnej grafice w granatowo-szarej kolorystyce. To właśnie granat i pomarańcz królują w największej sali spotkań. Welurowe, pomarańczowe zasłony nawiązują do miękkich szat króla, a równocześnie poprawiają akustykę i odgradzają od światła zewnętrznego. Na ścianach ponownie pojawiły się granatowe sztukaterie. Wykorzystując nowoczesne formy sterowania oświetleniem architekci zapewnili zróżnicowane możliwości kreowania nastroju. Od półmroku sprzyjającego prowadzeniu prezentacji po pełne oświetlenie podczas szkoleń i spotkań.

Nowoczesne biuro Orange.

Kolejną salę zdobią motywy łusek inspirowanych smoczym ogonem. One również nie zostały wprowadzone bez przyczyny: wykonano je z paneli poprawiających właściwości akustyczne pomieszczenia. Salę otaczają dwie rozległe przeszklone ściany, które otwierają uczestników spotkań na przestrzenie wspólne, a w razie potrzeby prywatność i skupienie zapewniają łatwe w użytku zasłony. W następnych salach znalazły się akcenty nawiązujące do Sukiennic, kopca Kościuszki oraz Alei Róż z Nowej Huty. Wszystkie sale zostały wyposażone w miękkie zasłony w nieco innym motywie kolorystycznym, zróżnicowane oświetlenie dekoracyjne oraz panele poprawiające ich walory akustyczne.

W biurze nie zapomniano o zieleni.

Odniesienie do słynnych, krakowskich wypieków oraz do niebieskich wózków z preclami znalazło się w Coffe Poincie nazwanym Obważanek. W tej eklektycznej kawiarence można odbyć krótkie, inspirujące rozmowy przy aromatycznej kawie. Ściany tej strefy zdobią szare i granatowe drewniane sztukaterie, które zostały przeplecione grafikami obwarzanków. W ich sąsiedztwie znalazły się drobne i nieregularne płytki ścienne nawiązujące do nieco już sfatygowanych ścian krakowskich kamienic.

Nowe biuro.

Architekci z Iliard Architecture & Interior Design zapewnili pracownikom również strefę wypoczynku inspirowaną kopalnią soli w Wieliczce. Panuje w niej klimat niczym w grocie solnej, gdzie na drewnianych leżankach można w się pełni odprężyć skupiając wzrok na podświetlanych panelach solnych. W ten sposób można złapać oddech w otoczeniu zieleni, naturalnych materiałów i poddać korzystnemu oddziaływaniu światłoterapii. Strefę wypełniają beże ścian i miękkich przesuwnych zasłon, które pozwalają na wydzielenie prywatnych stref wypoczynku. Na suficie znalazły się natomiast panele akustyczne wykonane z wełny drzewnej, a całość dopełniają ażurowe, plecione abażury, tworzące wrażenie przytulności.

Przytulne biuro Orange.

Strefy open space wypełnia stonowana biało-szara kolorystyka z dodającymi energii kolorowymi grafikami, nawiązującymi do ikon Małopolski i popularnych miejsc wokół Krakowa. Lajkonik zaprasza na wyprawę pod szyb Kopalni Soli w Wieliczce, w Tatry, do Zalipia, do Ojcowskiego Parku Narodowego, na Pustynię Błędowską i wiele innych magicznych miejsc... W całym biurze przeplatają się akcenty zielone, granatowe i żółte, dzięki czemu, pomimo różnorodnych funkcji pomieszczeń architekci uzyskali efekt spójności. W biurze Orange nie mogło również zabraknąć akcentów w kolorze pomarańczowym. Kameralność poszczególnych stref pracy pozwoliły osiągnąć ażurowe przegrody, zastosowane we wszystkich open space'ach.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl