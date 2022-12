Z początkiem listopada 200 pracowników firmy Orange wprowadziło się do nowej siedziby firmy na gdańskim Młodym Mieście.

Wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce w ramach zmiany lokalizacji zajął w biurowcu Palio Office Park A ponad 1 200 mkw. powierzchni GLA.

Właścicielem i deweloperem kompleksu Palio jest Cavatina Holding, największy w Polsce deweloper biurowy.

Tereny Stoczni Gdańskiej ze swoją historią i industrialną spuścizną przeobrażają się w dzielnicę przyszłości, zachowując przy tym swój unikatowy charakter. Nawiązująca do portowych tradycji, nowoczesna architektura Palio Office Park wprowadza bogatą infrastrukturę usługową i rekreacyjną, dzięki której mieszkańcy Gdańska odzyskają postoczniowe tereny do swojego użytku. W planach są już liczne restauracje, bary czy kawiarnie, ale przede wszystkim kompleks Palio Office Park dostarczy wysokiej klasy powierzchnie biurowe, stworzone z myślą o zrównoważonym środowisku pracy.

Nie dziwi zatem fakt, że inwestycja przyciąga firmy zafascynowane tym miejscem, ceniące sobie komfort i nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie obiektem oraz optymalizujące zużycie zasobów takich jak energia czy woda.

Siedziba Orange Polska zajmie w budynku Palio A ponad 1 200 mkw. powierzchni GLA. To kolejne biuro Orange w naszym kraju zaprojektowane według nowoczesnych standardów, z nowym designem i przystosowane do pracy hybrydowej. Przestrzeń biura została zaaranżowana w formie open space, z powierzchniami wspierającymi, czyli salami konferencyjnymi, chillout rooms oraz nieformalnymi miejscami pracy. Sąsiadująca z inwestycją Stocznia Gdańska oraz Port stały się naturalną inspiracją dla projektantów przy doborze designu dla tych przestrzeni.

Gdańsk był pierwszym miastem, w którym 5 lat temu rozpoczęliśmy nową historię w biurowym życiu Orange Polska. To właśnie tu otworzyliśmy pierwsze biuro z tak zwanym elastycznym modelem pracy, bez wskazywania pracownikom konkretnego biurka oraz z możliwością pracy w domu przez dwa dni w tygodniu. Dziś jesteśmy o wiele dalej, praca hybrydowa nie jest niczym wyjątkowym, ale nadal stawia przed nami pewne wyzwania. Dzięki elastycznej, dopasowanej do różnego rodzaju pracy powierzchni jesteśmy w stanie zapewnić naszym pracownikom jeszcze lepsze środowisko pracy, uszyte pod ich potrzeby. Wiemy, że w takim biurze jak Palio każdy z nich znajdzie dla siebie idealne miejsce - mówi Adam Wrzosek, Dyrektor Środowiska Pracy Orange Polska.

Palio Office Park A jest pierwszym budynkiem kompleksu należącego do Cavatina Holding. Oferuje ponad 16 000 mkw. powierzchni GLA, która rozmieszczona jest na 8 kondygnacjach naziemnych. Obiekt wyróżnia bryła doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, przede wszystkim do przemysłu stoczniowego.

Palio Office Park A uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Budynek wysoko oceniono między innymi za zrównoważoną gospodarkę wody i energii, materiały, z których został wykonany, a także za bardzo dobre przygotowanie w zakresie Health and Wellbeing. Ponadto Palio A, jak i cały ukończony portfel inwestycji Cavatiny otrzymał WELL Health-Safety Rating, a to oznacza, że spełniają one najwyższe standardy bezpieczeństwa i tworzą dobre środowisko do pracy oraz interakcji społecznych w obliczu post-pandemicznych wyzwań.

Naszym priorytetem jest tworzenie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie przestrzeni do pracy, ale też i miastotwórczych projektów, czego świetnym przykładem jest Palio Office Park. Chcemy przyczynić się do ewolucji Młodego Miasta i terenu Stoczni Gdańskiej. Z szacunkiem dla historii zaplanowaliśmy funkcjonalny, wypełniony życiem fragment miasta. Ten teren ma szanse idealnie wpisać się w ideę 15-minutowego miasta. Dodatkowo inwestycja ta, dzięki zastosowanym nowoczesnym i przemyślanym rozwiązaniom wspiera najemców w osiąganiu ich celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że Orange Polska dołącza do grona najemców tego obiektu, a jego pracownicy będą mogli w pełni skorzystać z ogromnego potencjału tego miejsca - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director z Cavatina Holding.

Z powierzchni oferowanych przez Cavatina Holding w kompleksie korzystają firmy z różnych branż, takie jak PZU Zdrowie, Nowa Era, Fortum czy Medicover Integrated Clinical Services. W budynku A dostępne są także biura serwisowane Quickwork.

