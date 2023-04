Nowe biuro SodaStream znajduje się w Beyond Office, który jest częścią większego kompleksu Fabryka Norblina. Obszar ten to 2-hektarowa działka na Warszawskiej Woli, mająca bogatą historię jako jedno z największych przedsiębiorstw przemysłowych. Dziś obszar ten został zrewitalizowany jako nowa część miasta, z biurami, sklepami, restauracjami, kawiarniami, eko-bazarem i butikowym kinem. Muzeum plenerowe znajdujące się w kompleksie upamiętnia historię obszaru i daje wgląd w przeszłość.

Lokalizacja jest idealna dla rosnącego zespołu SodaStream, z dogodnym położeniem, nowoczesnym systemem zarządzania biurem i prestiżowym adresem biurowym w centrum Warszawy.

Samo biuro znajduje się w nowym kompleksie biurowym Beyond Offices z eleganckim designem.



ShareSpace pomógł nam znaleźć biuro rok temu i nie wahaliśmy się skorzystać z ich usług ponownie w przypadku potrzeby nowej przestrzeni biurowej. Proces był szybki, efektywny i przyjemny do pracy. Jesteśmy zadowoleni z naszej nowej przestrzeni, która nie tylko zapewnia naszym pracownikom najwyższej jakości design, ale także doskonałą lokalizację zarówno do pracy, jak i życia społecznego - mówi Krzysztof Istok, Operations Manager Poland, SodaStream International Ltd.