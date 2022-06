Nowe Centrum Łodzi: fabryki zamienią się w biura i restauracje

Pofabryczne budynki przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 oraz kamienica przy ul. Piotrkowskiej 118 przejdą kompleksową modernizację.

Połączy je nowy pasaż, który poprowadzi od ul. Nawrot do pl. Komuny Paryskiej.

Zabytkowe budynki zostaną poddane gruntownej przebudowie – od piwnic po dachy.

Wymienimy w nich stolarkę okienną i drzwiową, położymy nowe instalacje, wzmocnimy i wymienimy stropy. Odnowione budynki to nowe lokale dla przedsiębiorców, nowe przestrzenie dla gastronomii, biur i pracowni twórczych – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

– Szukamy firmy, która kompleksowo wyremontuje pofabryczne budynki przy Sienkiewicza 61, 63 oraz wykona przebicie od ul. Nawrot do pl. Komuny Paryskiej. Na oferty firm czekamy do 30 czerwca. Po ich złożeniu wykonawcy zostaną zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, podczas której będą licytować ostateczną wartość inwestycji. Po wyborze wykonawcy, dokumenty przetargowe zostaną sprawdzone przez Urząd Zamówień Publicznych. Jeśli nie będzie żadnych przeszkód, Zarząd Inwestycji Miejskich podpisze umowy na ich realizację na początku IV kwartału 2022 r. – deklaruje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

Fabryki przy Pasażu Schillera będą jak nowe

W pofabrycznym budynku przy ul. Sienkiewicza 63, który jest obecnie zaniedbanym pustostanem, na piętrach 1-4 zostaną wydzielone pomieszczenia biurowe, pracownie artystyczne, lokale usługowe. Po modernizacji na parterze i częściowo w piwnicy znajdą się przestrzenie na lokale gastronomiczne.

Kamienica przy Sienkiewicza 61a będzie miała nowy dach i odrestaurowane elewacje. W wyniku podniesienia poddasza oraz dobudowania części budynków zwiększy się ich powierzchnia użytkowa. Prace przy elewacji, jak i wewnątrz budynku będą przeprowadzone z najwyższą dbałością o ich zabytkowy charakter. Pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzięki likwidacji progów, odpowiedniej wielkości kabin windowych oraz specjalnie urządzonym sanitariatom.

Budynek zostanie funkcjonalnie połączony z południowym skrzydłem Sienkiewicza 63. Dzięki wyburzeniu fragmentu parteru powstanie uliczka łącząca ul. Nawrot z ul. Tuwima.

Na parterze zostanie wydzielona przestrzeń do zabawy dla dzieci, która poprzez wejście od strony Piotrkowskiej 118 połączy się z mini ogródkiem o takiej samej funkcji. Po remoncie biura Urzędu Miasta znajdą się na 1, 2, 3 i 4 piętrze. Nie zabraknie lokali użytkowych i gastronomicznych. Na zewnątrz dobudowanej części będą stworzone zielone ściany oraz zielony taras. Winda połączy poziom pasażu z kawiarnią na 5 kondygnacji i tarasem widokowym.