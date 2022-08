Nowe kompetencje z dofinansowaniem. Szansa dla innowacyjnych firm

Rekrutacja do IV edycji programu Akademii Menadżera Innowacji potrwa do 9 września 2022 roku. Fot. Shuttesrock









Autor:

Dodano: 05 sie 2022 15:58

Stałe unowocześnianie działalności firm, tak w zakresie produktowym, jak i organizacyjnym, to w obecnych czasach warunek konieczny utrzymania konkurencyjności. Ale jak to zwykle bywa, łatwiej powiedzieć niż zrobić i dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, doceniając rolę innowacji w rozwoju gospodarczym Polski, prowadzi od kilku lat Akademię Menadżera Innowacji (AMI). To program szkoleniowo-doradczy służący nabyciu przez firmę i jej pracowników kompetencji niezbędnych do zarządzania innowacjami. Rekrutacja do IV edycji programu już się zaczęła i trwa do 9 września 2022 roku.