CPI Property Group (CPIPG), właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zmienia wygląd lobby w Warsaw Financial Center.

Zmiany wyglądu lobby w Warsaw Financial Center dostosowały przestrzeń do potrzeb oraz specyfiki pracy najemców.

Pojawią się w niej nowe ergonomiczne meble, dużo zieleni oraz elementy wykończeniowe i dekoracyjne, podkreślające charakter poszczególnych stref.

Powstanie też nowy system informujący o najemcach mających swoje siedziby w budynku.

Położony u zbiegu ulic Emilii Plater oraz Świętokrzyskiej 32-piętrowy Warsaw Financial Center to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków biurowych w Warszawie. Wysoki na 144 metry, zbudowany na wzór chicagowskich wysokościowców, nadał ton powstającemu stołecznemu Centralnemu Obszarowi Biznesu. Oferuje łącznie 50 000 mkw. powierzchni najmu, które wybierane są najczęściej przez firmy z sektora prawnego, doradczego, IT, finansowego oraz FMCG. Do portfolio CPI Property Group WFC dołączył pod koniec 2019 r. Biurowiec jest siedzibą firmy w Polsce.

Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami najemców względem dodatkowych możliwości, jakie może zaoferować budynek biurowy, CPIPG – właściciel i zarządca Warsaw Financial Center rozpocznie z czerwcu modernizację lobby budynku. Przestrzeń będzie przearanżowana w funkcjonalną strefę przeznaczoną do spotkań i obsługi gości odwiedzających biurowiec. Pojawią się w niej nowe ergonomiczne meble, dużo zieleni oraz elementy wykończeniowe i dekoracyjne, podkreślające charakter poszczególnych stref. Powstanie też nowy system informujący o najemcach mających swoje siedziby w budynku.

Jako właściciel i zarządca w jednym zawsze przede wszystkim kierujemy się potrzebami naszych najemców, a także zmieniającymi się wymaganiami w środowisku pracy. Po modernizacji, lobby WFC nabierze walorów przyjaznej przestrzeni, przygotowanej specjalnie dla pracowników i gości biurowca. CPI Property Group zarządza budynkiem od dwóch lat i konsekwentnie wprowadza w nim nowe rozwiązania, które podnoszą wartość budynku i jego atrakcyjność – podkreśla Marcin Mędrzycki, Head of Asset Management Office w CPI Property Group Polska.

Oddanie do użytku nowego lobby planowane jest na początek września 2023. Prace aranżacyjne prowadzone będą w trakcie wakacji, poza godzinami pracy biurowca.

