Budynki w Białymstoku i Krakowie to imponujące przestrzenie coworkingowe IWG Regus wyposażone w prywatne biura, sale konferencyjne i przestrzenie kreatywne.

Nowa przestrzeń ilustruje dążenie firmy do zapewnienia najwyższej klasy obiektów w różnych lokalizacjach.

Praca hybrydowa staje się bowiem rzeczywistością dla coraz większej liczby pracowników.

Otwarcie jest kluczowym wydarzeniem w planie IWG, który zakłada dodanie 1 000 nowych lokalizacji na całym świecie w ciągu najbliższego roku.

IWG, największa na świecie firma zajmująca się pracą hybrydową i właściciel takich marek jak Spaces i Regus, otwiera swoje pierwsze supernowoczesne przestrzenie coworkingowe w Białymstoku i Krakowie.

Białystok to położone blisko granicy Łotwy i Białorusi/Ukrainy centrum przemysłu i uczelni wyższych. Nowa przestrzeń coworkingowa o powierzchni około 550 metrów kwadratowych znajduje się na parterze przy ulicy Hurtowej 8. Otwarcie planowane jest w pierwszym kwartale tego roku.

Regus Bonarka B4B w Krakowie znajduje się na granicy 11 Dzielnicy Podgórze Duchackie i 13 Dzielnicy Podgórze. Regus Bonarka zajmie pierwsze i szóste piętro o imponującej powierzchni 2 700 metrów kwadratowych w nowym biurowcu Bonarka B4B przy ulicy Puszkarskiej 7M. Nowa lokalizacja jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracę hybrydową.

W związku z bezprecedensowym zapotrzebowaniem firm i pracowników poszukujących rozwiązań w zakresie pracy hybrydowej, IWG zamierza dodać 1000 nowych lokalizacji w ciągu najbliższego roku. Praca hybrydowa oferuje firmom znacznie niższe koszty bazowe ze średnią oszczędnością 11 000 dolarów na pracownika.

Te dwa miasta to jedne z najszybciej rozwijających się ośrodków regionalnych w Polsce. Popyt na nowe miejsca pracy w tym rejonie był wysoki w 2022 roku, a liczba zapytań o powierzchnie w lokalizacjach IWG wciąż rośnie.

Przestrzeń w Krakowie jest wynikiem partnerstwa pomiędzy IWG Regus a przedsiębiorczynią Anną Brusewicz. W obu lokalizacjach znajdą się udogodnienia takie jak prywatne biura, sale konferencyjne, przestrzenie coworkingowe i kreatywne. Nowe biura są częścią dążenia IWG do zaspokojenia szybko rosnącego zapotrzebowania na nowe, elastyczne miejsca pracy najwyższej klasy w Polsce.

Dzięki temu możliwe jest oferowanie biur firmom o ugruntowanej pozycji na rynku oraz startupom z różnych branż, takich jak nowe technologie, e-commerce, marketing czy usługi biznesowe. Usługa IWG Design Your Own Office pozwoli firmom na całkowite dostosowanie przestrzeni do swoich wymagań.

IWG jest wiodącym na świecie dostawcą elastycznych przestrzeni do pracy – posiada 3 500 lokalizacji w 120 krajach. Członkowie mają dostęp do wszystkich lokalizacji i usług biznesowych za pośrednictwem aplikacji IWG. W ciągu najbliższego roku firma doda kolejne 1 000 lokalizacji, a już teraz w bazie jej klientów znajduje się 83 procent firm z listy Fortune 500.

Dzięki tym otwarciom będziemy w Polsce obecni jeszcze silniej. Jako ważne centra biznesowe, miasta te są dla nas fantastycznymi miejscami do ekspansji. Popyt na wysokiej jakości elastyczne miejsca pracy wciąż rośnie, ponieważ praca hybrydowa staje się nową normą. Nasze otwarcia w Białymstoku i Krakowie nastąpiły w czasie, gdy coraz więcej firm odkrywa, że praca hybrydowa zwiększa satysfakcję i szczęście pracowników, a jednocześnie jest korzystna dla środowiska. Udowodniono również, że nasz model miejsca pracy zwiększa produktywność i pozwala firmie na zwiększenie lub zmniejszenie działalności przy znacznie obniżonych kosztach - skomentował Mark Dixon, prezes i założyciel IWG.

Regus Bonarka (B4B) oferuje 2 700 metrów kwadratowych powierzchni do pracy w nowoczesnym budynku z szerokimi korytarzami i dużymi oknami, który odpowiada na wyzwania stojące dziś przed firmami i pracownikami. Projekt przestrzeni publicznej kompleksu zdobył wiele nagród, w tym "artURBANICA 2012", a budynek H, z półprzeszkloną fasadą, uzyskał certyfikat BREEAM®. Klienci, którzy wybiorą tę lokalizację, znajdą w niej najwyższej klasy przestrzeń biurową (42 pokoje do pracy, 3 sale konferencyjne i 4 przestrzenie coworkingowe) oraz wszystko, czego potrzebują do pracy – od umeblowania po wygodne powierzchnie wspólne i przyjazną obsługę recepcyjną, a wszystko to na elastycznych warunkach dostosowanych do ich potrzeb, a także dostęp do 3 500 lokalizacji IWG na całym świecie.

