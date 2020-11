Nowe lokalizacje na filmowej mapie świata. Polska mogłaby tworzyć dla nich zaplecze

Los Angeles, Nowy Jork i Londyn znalazły się w czołówce rankingu „Miast Przemysłu Mediowego” sporządzonego przez firmę doradczą Savills. Uwzględnia on najważniejsze miasta na świecie, w których odbywa się produkcja, montaż i konsumpcja filmów, programów telewizyjnych i muzycznych. Tuż za podium uplasowały się Atlanta, Pekin, Mumbaj (siedziba Bollywood) i Paryż, ale w siłę rosną szybko także nowe lokalizacje. Czy Polska ma szansę znaleźć się wśród nich?

Zdaniem ekspertów firmy Savills, w najbliższych latach w rankingu mogą awansować m.in. Dublin, ale również Lagos czy Buenos Aires, m.in. ze względu na otwartość odbiorców na treści powstające w językach obcych oraz postępującą globalizację branży dzięki wykorzystywaniu nowych technologii. Według Savills, w dłuższej perspektywie w zestawieniu mogą znaleźć się także takie lokalizacje jak Singapur, Kapsztad, Albuquerque w USA, Manchester w Wielkiej Brytanii oraz Changsha, Hengdian i Xiangshan w Chinach.

Jak podaje Savills, z powodu utrzymujących się ograniczeń związanych z Covid-19, które utrudniają konsumpcję mediów i kultury na żywo, konsumenci coraz częściej korzystają z usług streamingowych, co przekłada się na przyspieszenie trendu obserwowanego już od dawna. W związku z tym produkcje regionalne, dotychczas uważane za zbyt niszowe, stają się dostępne dla coraz szerszego grona odbiorców na całym świecie. Przykładem są seriale koreańskie („K-Dramas”) obecnie emitowane na wielu niekoreańskich wersjach platformy Netflix. Według Savills, przyczyni się to do rozwoju produkcji w lokalizacjach spoza grupy głównych miast światowego przemysłu mediowego.

- Zmiany w branży produkcji filmowej następowały jeszcze przed wybuchem pandemii, ale gwałtowny wzrost popytu na treści cyfrowe w tym roku ma ogromny wpływ na to, jak i gdzie powstają produkcje medialne. Każdy ośrodek o ugruntowanej pozycji i każde aspirujące miasto z naszego rankingu ma swoje atuty. Tradycyjne lokalizacje nadal pozostają liderami, ale w wyniku postępującej globalizacji tego sektora powstaną liczne nowe ośrodki, które umożliwią rozwój branży medialnej, tworzenie nowych treści dla konsumentów i zabezpieczenie się przed niepewnością jutra – komentuje Sophie Chick, dyrektor w dziale badań globalnych w Savills.

Według Savills, firmy z branży mediowej, podejmując decyzje o lokalizacji swoich biur i miejsc produkcji, biorą pod uwagę koszty i dostępność studiów, wysokość stawek czynszowych za najlepsze powierzchnie biurowe oraz koszty życia dla pracowników. Producenci medialni muszą znaleźć złoty środek pomiędzy jakością a kosztami życia oferowanymi przez daną lokalizację. Spośród pierwszej dwudziestki rankingu Miast Przemysłu Mediowego, najwyższe koszty życia są w Nowym Jorku, a najniższe – w Mumbaju (Bollywood). Pekin, Montreal i Madryt mogą awansować w rankingu, jeżeli koszt życia dla twórców zyska na znaczeniu w najbliższych latach.