Portfolio marek korzystających z nowoczesnych powierzchni biurowych i usługowych w inwestycjach należących do Cavatina Holding zwiększyło się w I kwartale 2023 roku o kolejne osiem podmiotów.

Wśród podpisanych umów była także ekspansja w niemal w pełni skomercjalizowanej wieży biurowej Global Office Park w Katowicach.

Cavatina konsekwentnie realizuje zrównoważone inwestycje premium w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Bielsku-Białej.

Umiejętnie odpowiada na potrzeby najemców z różnych sektorów.

Cavatina Holding kontynuuje szybką komercjalizację swojego rozwijającego się portfolio projektów biurowych wkomponowanych często w kompleksy typu mixed-use. Po bardzo udanym 2022 r., w którym deweloper osiągnął najwyższe wyniki najmu na głównych rynkach regionalnych w Polsce, I kwartał 2023 r. przyniósł kolejne podpisane umowy.

Po raz kolejny spółka przekonuje się, że doskonale zlokalizowane, duże projekty biurowe w najwyższym standardzie są atrakcyjne dla firm traktujących biura jako ważny element kreujący markę pracodawcy i wspierającym działania z zakresu employer brandingu.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding. Fot. Mat. pras.



W ostatnich trzech miesiącach sfinalizowaliśmy dziewięć umów najmu na łącznie niemal 7 tys. mkw. powierzchni i prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi podmiotami. Nowych najemców zyskały projekty: Cavatina Hall w Bielsku-Białej, Global Office Park w Katowicach, Equal Business Park D i Ocean Office Park w Krakowie, Palio Office Park w Gdańsku oraz Quorum we Wrocławiu - mówi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing w Cavatina Holding.

Do grona najemców budynków Cavatina Holding dołączyły firmy: Adecco, Nowa Era i Mental Arts Tech w Gdańsku, Borg Warner oraz Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie, Siili Consulting we Wrocławiu, mBank w Bielsku-Białej, a także Terrado w Katowicach otwierając w Global Office Park kantynę. Powierzchnię najmu zwiększyła zaś marka UPC zlokalizowana także w stolicy Górnego Śląska.

Cavatina Holding nie zwalnia tempa. W zeszłym roku Grupa oddała do użytku kolejne trzy projekty – flagową inwestycję spółki – wieże biurowe Global Office Park w Katowicach (w sumie 55,2 tys. mkw.), Palio Office Park B w Gdańsku (7,7 tys. mkw.) oraz Quorum D we Wrocławiu (16,3 tys. mkw.). Od początku roku do użytku oddany dostał największy budynek kompleksu Ocean Office Park oraz Cavatina Hall B. Cavatina aktualnie posiada w budowie projekty biurowe o łącznej powierzchni ok. 140 tys. mkw., w tym uruchomiony w grudniu ub. r. Grundmanna Office Park.

W 2023 r. planowane jest ukończenie także Quorum A we Wrocławiu – wieży o wysokości 140 metrów, która będzie drugim co do wysokości budynkiem w stoicy Dolnego Śląska. Grupa Cavatina ogłosiła także, że zamierza dalej rozwijać swoje portfolio w Katowicach – docelowo może tam osiągnąć ono poziom ok. 130 tys. mkw.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl