Odrzucony przez radnych plan Nowego Miasta był szansą na ochronę innych terenów Krakowa przed dogęszczaniem - tłumaczy wiceprezydent Jerzy Muzyk, dodając, że to nie może być definitywny koniec koncepcji.

Rada Miasta Krakowa stosunkiem głosów 25 do 15 zdecydowała o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto.

Jerzy Muzyk przyznał, że dla niego osobistą porażką jest to, że zawiódł tych mieszkańców Krakowa, którzy liczyli na realizację planu.

Zdaniem wiceprezydenta plan był ogromną szansą dla mieszkańców i bardzo dobrą realizacją Strategii Rozwoju Krakowa 2030.

- Zakończył się pewien etap, jeżeli chodzi o projektowanie Nowego Miasta, nazywanego ostatnio nawet Nowy Krakowem – przyznał Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju, po tym jak w środę 8 marca Rada Miasta Krakowa stosunkiem głosów 25 do 15 zdecydowała o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto.

Jerzy Muzyk przyznał, że dla niego osobistą porażką jest to, że zawiódł tych mieszkańców Krakowa, którzy liczyli na realizację planu.

- Uważam, że gdyby Kraków wdrożył ten plan w tym lub innym kształcie, miasto byłoby bardzo poważnym partnerem do rozmów z różnymi instytucjami. W kontekście także środków europejskich wiem, że zwyciężą ci z ambitnymi projektami, którzy będą w stanie szybko absorbować duże środki - tłumaczy Jerzy Muzyk.

Co dalej z przyszłością tej części Krakowa?

Jak informuje krakowski ratusz, urzeczywistnienie idei Nowego Miasta to według niego kwestia nie lat, lecz dekad, minimum dwóch. To jest działanie, które musi być systemowe, bo nawet gdyby ten plan został uchwalony, to cel nie zostanie osiągnięty, jeżeli zabraknie konsekwentnej realizacji poszczególnych jego etapów.

Być może kiedyś nastąpi powrót do tej idei, bo niezależnie od tego, kto będzie gospodarzem tego miasta, będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, co dalej z przyszłością tej części Krakowa - podkreśla Jerzy Muzyk.

Zdaniem wiceprezydenta plan był ogromną szansą dla mieszkańców i bardzo dobrą realizacją Strategii Rozwoju Krakowa 2030.

- Opisuje ona Kraków za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jako metropolię europejską. Jeśli ktoś uważa, że wyłącznie na bazie historycznego dziedzictwa, turystyki i tzw. genius loci Kraków jest w stanie zapewnić sobie miejsce na liście top, to sądzę, że się myli. Kraków musi cały czas uciekać do przodu i to robi. Jest jedynym poza Warszawą miastem, w którym mieszkańców przybywa i to nie na skutek procesów demograficznych, lecz dzięki dobrej jakości życia i perspektyw – ocenia Jerzy Muzyk.

Dla wiceprezydenta projekt Nowego Miasta był szansą na ochronę innych terenów Krakowa przed dogęszczaniem. - Wiem, że często mówiono, że ja tym straszę. Tymczasem to nie jest straszenie - podkreśla Jerzy Muzyk.

Idea Nowego Miasta jeszcze nie umarła

W ocenie zastępcy prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju taki wynik głosowania nie oznacza definitywnego rozstania z samą koncepcją Nowego Miasta.

- Taka decyzja oznaczałaby bowiem radykalne odejście od założeń podstawowego dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Miasta Krakowa 2030, która na terenie Płaszowa i Rybitw przewiduje nie funkcję przemysłową, lecz metropolitalną, i lokuje tam multifunkcyjną dzielnicę z wysoką zabudową – podkreśla Jerzy Muzyk.

Przypomina, że celem projektu planu, który został przedstawiony radnym, było właśnie wprowadzenie do realizacji przyjętej kilka lat temu strategii rozwoju miasta, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl