Nowe modele pracy wyzwaniem nie tylko dla HR

Jak pandemia zmieniła podejście do pracy i z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się działy HR? O tym rozmawiamy z Martą Kulik, HR Business Partner, Cresa.









Autor: propertynews.pl

Dodano: 12 lip 2021 12:18

Pracownicy wracają do biur, zakładów czy innych miejsc pracy, ale już w odmiennych warunkach. Jak pandemia zmieniła podejście do pracy i z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się działy HR? I jak sprawić, by zespoły działały jak precyzyjna, dobrze zorganizowana „machina”? O tym rozmawiamy z Martą Kulik, HR Business Partner, Cresa.