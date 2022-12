Colliers, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, przejęła w zarządzanie trzy budynki w miastach regionalnych.

Firma Colliers przejęła Carbon Tower we Wrocławiu.

A także Ocean Office Park A i Tischnera Office w Krakowie.

Nieruchomości o łącznej powierzchni 66 tys. mkw.

Wciąż widzimy zainteresowanie zagranicznych firm lokowaniem inwestycji na regionalnych rynkach nieruchomości w Polsce. Przy tym Wrocław i Kraków – zaraz po Warszawie – zaliczają się do miast, w których najlepiej rozwija się sektor biurowy. Duży potencjał i rozwój miast regionalnych przyciągają inwestorów, a nieruchomości, które powstały zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, stanowią dodatkową wartość, kiedy mówimy o rynku biurowym – mówi Agnieszka Krzekotowska, Senior Partner w Colliers, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami.

Carbon Tower.

Carbon Tower to 16-piętrowy biurowiec o całkowitej powierzchni do wynajęcia 19 tys. mkw. Budynek znajduje się przy ulicy Fabrycznej 6, w samym sercu biznesowej dzielnicy Wrocławia. Kompleks został zbudowany na planie trójkąta i posiada podwójną szklaną fasadę, która zapewnia mu dobrą izolację termiczną i akustyczną. Nietuzinkowy wygląd wyróżnia obiekt wśród architektury miasta. Na dachu Carbon Tower powstał zielony taras, dostępny dla pracowników biur. Jakość i wysokie standardy wykończenia, uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju, zostały potwierdzone certyfikatami BREEAM na poziomie Very Good oraz WELL Health & Safety Rating. Obecnie najemcami budynku są m.in. Mitsubishi Electric Company, Eneris Group, Idea Getin Leasing i Lux Med.

Carbon Tower jest ósmą nieruchomością we Wrocławiu pod opieką Colliers, co sprawia, że portfolio nieruchomości zarządzanych przez firmę na rynku wrocławskim wzrosło do 215 tys. mkw. powierzchni.

Pięciopiętrowy Ocean Office Park A – część krakowskiego rynku nieruchomości – oferuje prawie 13 tys. mkw. biur. Obiekt znajduje się na ulicy Pana Tadeusza 2 w południowo-wschodniej części Krakowa. Wyjątkowa architektura budynku nawiązuje do samej nazwy projektu i czerpie inspirację z oceanu, przypominając wzburzoną falę.

Ocean Office Park A.

Ocean Office Park A, stworzony według zasad zrównoważonego rozwoju, został nagrodzony certyfikatem BREEAM na poziomie Very Good. W ramach inwestycji przewidziano również stworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz punktów handlowych i usługowych. Jednym z większych najemców budynku jest Flyr Labs, firma działająca w branży lotniczej.

Tischnera Office.

Krakowski 10-piętrowy biurowiec Tischnera Office, o powierzchni niemal 32,8 tys. mkw., znajduje się na ulicy Tischnera 8, zaledwie pięć kilometrów od centrum miasta. Dogodna lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do innych części aglomeracji. Wzrok przyciąga elegancka szklana bryła, która wtapia się w tę część miasta, tworząc prawdziwą strefę biznesową Krakowa. Certyfikat BREEAM na poziomie Very Good potwierdza standardy środowiskowe zastosowane w budynku oraz wykorzystanie w nim nowoczesnych technologii. Tischnera Office posiada dziedziniec ze strefami zielonymi i wypoczynkowymi. Latem są tam również sadzawki oraz fontanny. Do obecnych najemców budynku należą m.in. Sabre, Skanska, SII, Tyrens, drEryk oraz INNERGY.

Dzięki przejęciu w zarządzanie dwóch kolejnych projektów w Krakowie dział Zarządzania Nieruchomościami Colliers obecnie sprawuje pieczę nad ośmioma budynkami w mieście, o łącznej powierzchni 166 tys. mkw.

