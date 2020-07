Nowe oblicze kampusu biurowego pod Krakowem

Eximius Park zlokalizowany jest w podkrakowskim Zabierzowie. Obiekt oddalony jest zaledwie 5 km od lotniska i 12 km od centrum Krakowa. Oprócz dogodnego dojazdu samochodem i dużej liczby miejsc parkingowych zapewnia wygodne połączenie kolejowe. Stacja znajduje się na terenie kampusu, a dojazd pociągiem do miasta zajmuje tylko 20 minut. Dla pracowników firm zlokalizowanych w kompleksie dostępne jest również darmowe połączenie autobusowe (tzw. shuttle bus).

Eximius Park w momencie, kiedy powstawał w latach 2007-2009 był pierwszym nowoczesnym parkiem biurowym w regionie Krakowa. Trzy lata temu cztery budynki w ramach kompleksu o łącznej powierzchni 50 tys. mkw. zostały zakupione przez brytyjski fundusz inwestycyjny First Property Group. Nowy właściciel zmienił nazwę obiektu oraz przeprowadził liczne inwestycje, m.in. kompleksowy remont powierzchni wspólnych, w tym lobby recepcyjnych, a także modernizację terenów wokół nieruchomości.

Wśród licznych udogodnień dla najemców Eximius Park oferuje obecnie m.in. oświetlone multidyscyplinarne boisko do gry m.in. w koszykówkę i piłkę nożną, klub fitness, dwa lunch bary i codziennie zmieniające się food trucki. Niewątpliwą zaletą parku jest jeziorko i duża ilość zieleni wokół nieruchomości, a także spokój zagwarantowany oddaleniem od miejskiego zgiełku. Na terenie kampusu planowane jest również przedszkole oraz przestrzeń coworkingowa, z której będą mogły skorzystać m.in. mniejsze firmy i start-upy.

- Większość dużych ośrodków miejskich na świecie posiada centra biznesowe zlokalizowane na przedmieściach. Eximius Park jest jedynym takim obiektem znajdującym się pod Krakowem, co czyni go autentycznie wyjątkowym, zgodnie ze znaczeniem jego nazwy wywodzącej się z języka łacińskiego. Po zmianie właściciela i przeprowadzonych pracach modernizacyjnych kompleks ten zyskał nową jakość. Czuć w nim energię charakterystyczną dla kampusów, w jakich często swoje siedziby lokują firmy technologiczne, tak jak dzieje się to np. w Dolinie Krzemowej. Nie mam wątpliwości, że Eximius Park już wkrótce swoimi atutami przyciągnie nowych najemców, oferując m.in. konkurencyjne warunki najmu, w tym również w pełni umeblowane powierzchnie biurowe – mówi Agnieszka Kuehn, menadżer regionalny z krakowskiego oddziału firmy Savills.