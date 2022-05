Nowe oblicze Medicover Stomatologia w Fabryce Norblina

Centrum dentystyczne zajmie ponad 600 mkw.

Nowy koncept to dwanaście gabinetów.

Medicover Stomatologia chce być łatwo dostępny i dlatego wybrał Fabrykę Norblina.

Sieć Medicover Stomatologia zadebiutowała w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli. Mające ponad 600 mkw. i 12 gabinetów centrum dentystyczne otwarte zostało w nowym koncepcie marki – tzw. „Rytuale Uśmiechu”.

– Przez lata wizytę u dentysty postrzegano jako coś stresującego, a nawet budzącego lęk, co wiązało się m.in. ze typowo medycznym klimatem przestrzeni, w których leczono. My to zmieniamy, nie tylko poprzez odważne i odstresowujące wnętrza naszych centrów, nowoczesne podejście do leczenia, ale także poprzez wyjątkowe, kojarzące się z relaksem miejsca, w których lokujemy nasze gabinety – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Wybór Fabryki Norblina nie jest przypadkowy. – Otwieramy centrum w środku tętniącej życiem przestrzeni, która definiuje nowoczesny, wielkomiejski i aspiracyjny styl życia. Jednocześnie pokazując, że świadome dbanie o zdrowie jamy ustnej może być jego nieodzowną częścią – zaznacza przedstawicielka sieci.

– Takie podejście wprowadza stomatologię na zupełnie nowe tory. Co więcej, wybierając lokalizację w Fabryce Norblina, zwracamy uwagę na to, że wizytę u dentysty zawsze można połączyć z dodatkową przyjemnością np. wypadem do kina, zakupami czy spotkaniem ze znajomymi na kawie, a tym samym zrelaksować się po wizycie – mówi.

– Nowe centrum to połączenie naszej odważnej wizji rozwoju z wizją, jaką mieli twórcy Fabryki Norblina. Stworzona przestrzeń idealnie wpisuje się w charakter miejsca i dopełnia je, zwłaszcza pod kątem oferty. Tym samym stworzyliśmy kolejne miejsce w Warszawie, które warto znać i odwiedzić – mówi Wioletta Januszczyk.

Medicover Stomatologia w Fabryce Norblina zmienia wizerunek stomatologii

Pacjenci mogą tutaj umówić się m.in. do implantologa, ortodonty, chirurga, endodonty, protetyka, periodontologa, a także do fizjoterapeuty stomatologicznego. Ponadto przyjmuje tu stomatolog dziecięcy. Dostępne są także liczne zabiegi medycyny estetycznej.

– Centrum zostało tak stworzone, aby pod jednym dachem z pomocą dentystów różnych specjalizacji pacjent mógł poddać się kompleksowemu leczeniu, w tym m.in. rekonstrukcji uśmiechu, korekcie estetycznej czy pełnej metamorfozie. Pomaga w tym doświadczony zespół lekarski, ale także szeroki wachlarz usług, jaki centrum zapewnia swoim pacjentom – mówi lek. dent. Michał Poulakowski, stomatolog estetyczny z Medicover Stomatologia Fabryka Norblina w Warszawie.

Nowe centrum zlokalizowane jest przy ul. Żelaznej 51/53, na terenie kompleksu Fabryki Norblina. Wraz z nowym otwarciem w Fabryce Norblina, sieć Medicover Stomatologia dysponuje już aż 69 centrami dentystycznymi w całej Polsce. Kolejne mają być otwarte jeszcze w tym roku.