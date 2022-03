Nowe plany Strabag RE, Arche czy Grupy Antczak, transakcje i hotelowe debiuty - taki był luty w nieruchomościach

Przedstawiamy 10 najchętniej czytanych wiadomości w serwisie Propertynews.pl w lutym 2022 r.:

Strabag Real Estate wyburzy i postawi nowe

Strabag Real Estate w Polsce czeka na pozwolenie na wyburzenie Galerii Plaza w Krakowie i to nie jedyna rozbiórka, którą planuje deweloper. Wkrótce spotka to też Atrium International przy ul. Jana Pawła II w Warszawie. W obu inwestycjach powstaną biura i hotel.

- W Strabag unikamy lokowania kapitału w leciwe aktywa, dlatego od początku było jasne, że nie kupowaliśmy galerii Plaza, tylko teren, na którym stoi - tłumaczył nam Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający.

Nieruchomości, jakich jeszcze nie było

Sebastian Kulczyk inwestuje w nieruchomości ultra premium. Noho Investment, którego udziałowcem jest spółka Sebastiana Kulczyka, SK Consulting, chce w Krakowie, w Katowicach oraz za chwilę we Wrocławiu, budować inwestycje, jakich w Polsce do tej pory nie było.

Wszystkie projekty Noho są dopiero w przygotowaniu, ponieważ spółka powstała zaledwie półtora roku temu. W sumie pracuje nad ośmioma realizacjami. Dwie w Krakowie to: Młyny Mogilska na terenie dawnych zakładów zbożowych oraz Dolne Młyny w starej fabryce tytoniu.

W Katowicach ruszyła budowa inwestycji przy ul. Nagórników 14 w Strefie Kultury. Ma być najbardziej prestiżową inwestycją w Katowicach.

Arche znów inwestuje

Władysław Grochowski nie zwalnia tempa. Bierze się za kolejny projekt, by powiększyć swoją sieć hoteli.

Najnowszy powstanie w ramach rewitalizacji EC Szombierki w Bytomiu. W planach hotel, akademiki, galeria sztuki, centrum kulturalno-kongresowe.

Grupa Antczak celuje w premium

Plany swojej najnowszej inwestycji zdradziła też nam Grupa Antczak, która zadebiutuje w segmencie premium apartamentową wieżą w Warszawie przy ul. Twardej 7, dla której deweloper zdobył już uzgodnienia konserwatorskie. Pomieści ok. 40 apartamentów. Wiele z nich zajmie całe piętra.

Wieża Twarda 7 powstanie w oparciu o projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci. Jej mieszkańcy będą mieli unikatową panoramę Warszawy dosłownie z każdej strony.

Spółka zamierza też zbudować kilka projektów hotelowych, a potem sprzedać je w pakiecie.

W kolejnym artykule pisaliśmy, że do obecnego modelu, w którym realizuje projekty jako deweloper i generalny wykonawca, firma dołoży też kolejny filar, jakim są mieszkania na wynajem w formule PRS.

Katowice będą mieć swoją Halę Koszyki

Supersam w Katowicach przechodzi metamorfozę. Przybędzie najwyższej klasy biur, a także pojawi się nowa strefa restauracyjna.

Za projekt inwestycji prowadzonej przez Globalworth Poland odpowiada zespół Konior Studio pod kierunkiem architekta Tomasza Koniora. Prace mają zakończyć się w IV kwartale 2022 roku.

Transakcje w Warszawie i we Wrocławiu

AFI Europe kupuje udziały w projekcie Towarowa 22 w Warszawie, co oznacza, że Grupa Inwestycyjna razem z Echo Investment będą wspólnie rozwijały część komercyjną projektu. Echo samodzielnie będzie inwestorem części mieszkaniowej oraz deweloperem całej inwestycji.

Przypomnijmy, że Towarowa 22 to jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjny w Warszawie.

Z kolei litewski fundusz, AB Tewox, zarządzany przez Lords LB Asset Management, kupił park handlowy we Wrocławiu od Mitiska REIM. Fundusz zapowiada kolejne transakcje.

Najnowszy biurowiec w Katowicach

Flagowa inwestycja TDJ Estate w pobliżu Spodka, .KTW II ma pozwolenie na użytkowanie. Wieżowiec mierzący 133 metry wysokości jest najwyższym budynkiem biurowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

.KTW I i .KTW II to kompleks biurowy połączony trzypoziomowym garażem podziemnym, zlokalizowany w Katowicach, w sąsiedztwie Strefy Kultury. Pierwszy obiekt mierzy 66 metrów wysokości i liczy 14 kondygnacji, a jego budowa zakończyła się w 2018 roku i trwała blisko dwa lata. Łącznie biurowce .KTW odpowiadają za podaż 58 tys. mkw. powierzchni biurowej i 3,7 tys. mkw. przestrzeni handlowej.

Nowa sieć hoteli w Krakowie

W stolicy Małopolski zadebiutuje kolejna sieć hoteli. Meininger Hotels podpisał z firmą Fronton 20-letnią umowę najmu nowego hotelu w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 10.

Meininger Hotels to niemiecka sieć hotelowa działająca w unikalnym modelu hoteli hybrydowych, oferujących elastyczne struktury zakwaterowania dostosowane zarówno do potrzeb osób podróżujących indywidualnie, jak i zorganizowanych grup. Wszystkie hotele sieci zlokalizowane są w centrach miast oraz charakteryzują się indywidualnym designem i funkcjonalnościami, takimi jak kuchnia dla gości czy pokoje gier. Sieć Meininger Hotels liczy obecnie 31 obiekty, oferujące około 4 900 pokoi i ponad 17 400 miejsc noclegowych. Hotele położone są w 21 miastach w Europie, takich jak Amsterdam, Berlin, Monachium, Kopenhaga, Mediolan, Rzym, Paryż oraz Wiedeń. Sieć zabezpieczyła również lokalizację w Warszawie, gdzie swój hotel planuje otworzyć do końca 2023 roku.