18 lipca br. spółka zależna i spółki współkontrolowane przez BBI Development zawarły z Fundacją Pro Bonum utworzoną przez Archidiecezję Warszawską oraz z podmiotami z grupy Liebrecht & WooD porozumienie do umowy dotyczącej projektu Roma Tower.

Roma Tower to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów biurowo-hotelowych w Warszawie.

Nowy wieżowiec Roma Tower w Warszawie ma powstać na działce po dawnej stacji benzynowej.

Roma Tower będzie mieć 170 metrów wysokości.

BBI Development poinformowało ostatnio o zmianach w umowach pożyczek przejściowo finansujących projekt Roma Tower.

W porozumieniu strony potwierdziły wykonanie kolejnego etapu umowy inwestycyjnej oraz dokonały pewnych zmian w dalszym scenariuszu realizacji projektu.

Dokonane zmiany w zakresie harmonogramu i kolejności etapów projektu wynikają w głównej mierze z przesunięcia daty przeniesienia nieruchomości projektowej (pierwotnie nieruchomość projektowa miała być bowiem wniesiona do Newco w lutym 2023 r.).

Wraz z zawarciem porozumienia PW SPJ (spółka współkontrolowana przez BBI) wniosła do Newco całą nieruchomość, na której realizowany jest projekt. Jednocześnie PW SPJ zobowiązała się wnieść do Newco wkład pieniężny, który w założeniu ma zostać rozliczony z należnościami PW SPJ z tytułu sprzedaży do Newco nakładów dokonanych na nieruchomość projektu w okresie ostatnich kilku lat.

Łączna wartość wkładu PW SPJ do Newco wyniosła 215 mln zł.

Ponadto, wniesienia nowego wkładu pieniężnego do Newco dokonał również Liebrecht & WooD. Strony podniosły wkład inwestora w Newco do kwoty 95 mln zł, przy czym wkład ten został rozliczony z wierzytelnościami względem PW SPJ oraz Newco, z tytułu czterech umów pożyczek.

"Wskutek wzajemnego potrącenia wierzytelności inwestora z tytułu kapitału w/w pożyczek z wierzytelnością Newco wobec inwestora do wniesienia wkładu, całość zadłużenia PW SPJ, jak i Newco z tytułu w/w pożyczek została spłacona. Z tego też powodu wygasły także wszystkie zabezpieczenia wierzytelności inwestora z tytułu w/w pożyczek, w tym hipoteki obciążające nieruchomość na rzecz inwestora'" - poinformowała BBI Development.

Rozliczenie pożyczek zaciągniętych przez PW SPJ u inwestora możliwe było dzięki uprzedniemu obniżeniu i wycofaniu części wkładu PW SPJ z Newco, tak że wkład umówiony PW SPJ w Newco, po dokonaniu tego rozliczenia, wynosi 135 mln zł.

Nowa spółka dołączy do projektu

Także 18 lipca br. do Newco przystąpiła PD7, spółka zależna BBI, zobowiązując się do wniesienia wkładu pieniężnego w kwocie ok. 13,1 mln zł, który to wkład został jednocześnie w całości rozliczony z należnościami PD7 względem Newco z tytułu prac projektowych oraz z zakresu project management, które PD7 świadczyła na rzecz Newco w okresie ostatnich kilku miesięcy.

"Dokonane 18 lipca 2023 roku czynności mają znaczący i pozytywny efekt dla realizacji projektu, gdyż ostatecznie finalizują przeniesienie projektu, wraz z nieruchomością, na której ma on być realizowany, do nowej, wspólnej z grupą Liebrecht and WooD, spółki celowej, współkontrolowanej przez inwestora oraz PW SPJ. Dokonano także rozliczenia finansowania pomostowego udzielonego dotychczas Projektowi przez Inwestora, co uwolniło spółki współkontrolowane przez Emitenta - tj. PW SPJ oraz Newco - od zadłużenia wobec inwestora" - oceniła spółka BBI Development.

