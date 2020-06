Nowe programy, rozwiązania, technologie. Echo Investment szykuje rewolucję w biurowcach

O tym, jak będą funkcjonować biurowce Echo Investment w post-pandemicznych realiach oraz o nowych programach i inwestycjach, jakie firma zamierza wdrożyć w obiektach, by zachować maksymalne bezpieczeństwo - mówi dla PropertyNews.pl Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment, odpowiedzialny za sektor biurowy.

Sytuacja epidemiologiczna pokazała przewagi naszej firmy - przekonuje Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment, odpowiedzialny za sektor biurowy. - To przede wszystkim dywersyfikacja działalności, stabilność finansowa, ale również posiadanie własnych zespołów odpowiadających za wszystkie funkcje w procesie deweloperskim.

Jak przyznaje, ze względu na wprowadzenie wielu obostrzeń, Echo skoncentrowało się, m.in. na zapewnieniu ciągłości działania, utrzymaniu prac na placach budowy oraz stałym kontakcie z klientami. - Dzięki inwestycjom w technologie i wdrażanym od kilku lat procesom, firma działała bez przeszkód - zapewnił Rafał Mazurczak.

Pora na kolejny etap działań w "nowej" rzeczywistości. - Podzieliliśmy działania na dwa obszary: te, wdrażane w obiektach, które obecnie mamy w eksploatacji oraz rozwiązania w nowych budynkach, które wchodzą w zakres programu "Zdrowe biurowce" - mówi Rafał Mazurczak.

Zobacz, jak zmienią się biurowce Echo Investment

Program "Zdrowe biurowce" obejmuje wiele nowych rozwiązań projektowych, technologicznych i funkcjonalnych, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo najemcom. - Ograniczenie użycia materiałów wykończeniowych, które są trudne w utrzymaniu i dezynfekcji czy montaż otwieranych okien w budynkach biurowych - wylicza członek zarządu Echo Investment. - Wprowadziliśmy również zasadę zgodnie z którą, projektując biurowce, ograniczymy miejsca, w których konieczny jest dotyk, a w zamian pojawi się więcej elementów i urządzeń działających na zasadzie karty zbliżeniowej lub przy pomocy specjalnej aplikacji.

Dodatkowo firma wprowadza nowe technologie, które są istotnym wsparciem w zachowaniu bezpieczeństwa. Przykładem może być budynek React w Łodzi. - Wprowadzamy do biurowca specjalne urządzenie, które znacząco poprawia jakość powietrza w budynku - mówi Rafał Mazurczak. - Z kolei we wrocławskim biurowcu West 4 chcemy wprowadzić aplikację, która "poprowadzi" gościa lub pracownika przez budynek w taki sposób, aby ograniczyć kontakt z osobami postronnymi lub panelami dotykowymi.

Z kolei w działających już biurowcach Echo Investment wprowadza program "Piątka dla Bezpieczeństwa". - Obejmuje on zasady i procedury w pięciu ważnych obszarach: dezynfekcji, ochrony, dystansu, informacji oraz komunikacji - wyjaśnia Rafał Mazurczak. - Wszystko po to, by w naszych biurowcach zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkownikom oraz utrzymać relacje międzyludzkie ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

