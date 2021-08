Nowe rozwiązanie od Justbooth pomoże pracować w skupieniu

Wyobraź sobie sytuację – po kilku miesiącach pracy zdalnej wracasz do biura i spędzasz tam co najmniej 3 dni w tygodniu, oczywiście stosując się do wszystkich zaleceń bezpieczeństwa. Ostatnie miesiące przyzwyczaiły cię do tego, że kontaktujesz się ze współpracownikami prawie wyłącznie za pomocą audio- i wideokonferencji. I w biurze nadal wszyscy to robią, tylko… z jednej przestrzeni, np. open space. Ponadto ludzie wciąż rozmawiają, chichoczą, urządzenia biurowe szumią, telefony dzwonią, co jakiś czas trzaskają drzwi. Cieszysz się, że wiele zadań możesz wykonać szybciej i masz „pod ręką” swój team, ale hałas w tle staje się coraz bardziej zauważalny. Brzmi znajomo? Budka akustyczna sprawia, że ten problem znika. Dzięki odizolowaniu się od reszty pomieszczenia, JUST4YOU to komfortowe, bezpieczne i funkcjonalne miejsce do przeprowadzania zdalnych rozmów czy pracy w skupieniu pojedynczo lub we dwójkę. Jednocześnie budka zajmuje niewiele miejsca – stanowi najbardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni i jest alternatywą osobnego pokoju do pracy indywidualnej lub w małych grupach. Tym samym ułatwia zachowanie bezpiecznej odległości między pracownikami.

Jak to jest zrobione?

Budka jest skonstruowana z prostych elementów, a jej szkielet stanowi metalowa rama oraz płyta komórkowa z węzłami z profili aluminiowych. Ile miejsca zajmuje JUST4YOU? Po złożeniu wymiary budki to 2150 x 900 x 2230 mm, a waga budki to 430 kg. Produkt jest gotowy do użycia zgodnie z ideą Plug & Play, czyli tuż po podłączeniu do źródła prądu – zwykłą wtyczką. Co znajdziemy we wnętrzu budki?

Całość rozjaśnia zamontowane na suficie oświetlenie o mocy 3,2 W/142 lm o ciepłej barwie 3 000 K. Za wymianę powietrza jest odpowiedzialny efektywny, mechaniczny system cyrkulacji. To 4 wentylatory o wydajności 100 m³/h, uruchamiane czujnikiem ruchu – czyli zawsze wtedy, gdy ktoś znajdzie się w środku budki. Zadbają o komfort i rześkość podczas pracy.