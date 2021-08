Nowe standardy pracy wyznacza jej bezpieczeństwo

Pakiet higieniczny „Tork dla biur” to produkty, usługi, narzędzia i porady. Pomagają one kierownikom obiektów i ekipom sprzątającym sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie utrzymania porządku.

Jeśli pracodawcom zależy na tym, by pracownicy chętnie pracowali z biur i zaczęli odchodzić od pracy zdalnej, muszą sprawić, żebyśmy czuli się tam bezpiecznie.

Czyste i higieniczne środowisko pracy jest kluczowe dla utrzymania zadowolenia i produktywności pracowników. Ponadto może przyczynić się do pozyskania i utrzymania pracowników czy klientów.

Jak pakiet „Tork dla biur” podpowiada zarządcom biurowców, by procesy sprzątania i planowane zakupy były zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju?

Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager Tork: Pakiet higieniczny „Tork dla biur” to produkty, usługi, narzędzia i porady. Pomagają one kierownikom obiektów i ekipom sprzątającym sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie utrzymania porządku. Udowadniamy, że biuro może być bezpieczne i czyste, a podejmowane działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Składa się na to kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim produkty Tork są wydajne, co przyczynia się do zmniejszenia ilości generowanych odpadów. Dzięki dozowaniu po jednym listku ograniczamy niepotrzebne zużycie, a skompresowane opakowania pozwalają zaoszczędzić miejsce w magazynach. Obecnie prawie 90 proc. opakowań Tork jest wykonywanych z surowców odnawialnych. Pozostałe 10 proc. to opakowania plastikowe, z założeniem, by 30 proc. plastiku pochodziło z recyklingu. Chcemy, żeby do 2025 r. wszystkie produkty były pakowane w materiały nadające się do odzysku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podsumowując, dzięki produktom Tork, firma może ograniczyć zużycie i ilość odpadów, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia śladu środowiskowego.

1

2