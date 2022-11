Do biurowca Nowy Rynek wprowadzą się specjaliści z Wunderman Thompson Technology.

Budynek E należący do kompleksu Nowy Rynek realizowanego przez Skanska, choć nadal w budowie, już teraz pozyskuje swoich przyszłych lokatorów.

Na ok. 2 000 mkw. swoje biuro otworzy tu międzynarodowa firma Wunderman Thompson Technology.

Do dyspozycji pracowników będą nie tylko wygodne i nowoczesne przestrzenie biurowe, ale również taras na trzecim piętrze budynku.

Z nową siedzibą wiążą się też plany rozwojowe WTT.

Spółka chce powiększyć zespół specjalistów Sitecore oraz rozwijać projekty, między innymi dla nowego klienta Greene King.

Otwarcie biura zaplanowane jest na lipiec 2023 roku.

Poznań to jeden z najważniejszych ośrodków IT w Polsce. Stolicę Wielkopolski wyróżnia nie tylko dostępność szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów, ale również dogodna lokalizacja i wysoka jakość życia. Poznań jest także prężnym ośrodkiem akademickim, dzięki czemu pracodawcy mogą wybierać spośród wielu młodych utalentowanych kandydatów. Na 7 uczelniach oferowane jest blisko 25 kierunków o profilu związanym z branżą IT/ICT. Poznański magistrat, wspólnie z działającymi tu firmami, wydał nawet specjalny przewodnik – „Poznań miastem IT”. Opracowanie powstało z myślą o osobach, które przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski w poszukiwaniu pracy w branży technologii informatycznych1. W poznańskim IT od kilkunastu lat działa Wunderman Thompson Technology, który dokłada właśnie kolejną cegiełkę do rozwoju tego sektora w mieście.

Pergola przy biurowcu Nowy Rynek.

Wunderman Thompson to globalna sieć, która działa w 90 krajach i zatrudnia ponad 20 tysięcy ludzi. Firma oferuje usługi kreatywne, konsultingowe i technologiczne, w tym dla międzynarodowych gigantów, takich jak Microsoft, Samsung, Burger King czy Adidas. W ramach dywizji Wunderman Thompson Technology, projektuje i uruchamia złożone środowiska technologiczne, zapewniające biznesowy rozwój swoich klientów, między innymi firm Ford, Aston Martin, Colgate, Coca-Cola, Shell i innych. Cała sieć WTT to 4000 ekspertów w 54 centrach technologicznych w 33 krajach. W Polsce firma funkcjonuje od 17 lat. Posiada trzy centra – w Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach – w których zatrudnia prawie 400 specjalistów w zakresie programowania, testowania aplikacji i prowadzenia złożonych projektów IT.

Jako Wunderman Thompson Technology, technologiczne ramię holdingu WPP, na co dzień pracujemy dla dużych marek przy użyciu zaawansowanych, cyfrowych rozwiązań. Zależało nam na tym, żeby nasza nowa przestrzeń dopasowana była do stylu pracy naszych specjalistów, programistów i inżynierów. Liczymy na to, że zarówno miejsce, jak i elastyczna aranżacja będą wspierać możliwość kreatywnego współdziałania między zespołami. Istotne jest też otoczenie budynku i infrastruktura, pozwalająca na dotarcie do biura różnymi środkami komunikacji – także spoza Poznania. Cieszymy się, że wraz ze Skanska stworzymy nową siedzibę WTT w Polsce – mówi Marcin Stańczyk, Dyrektor Zarządzający Wunderman Thompson Technology.

Przestrzenie naszych biurowców projektujemy tak, aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby partnerów biznesowych i dopasować je do dzisiejszego, postpandemicznego modelu pracy. Nasz poznański projekt nie tylko ułatwia współpracę i pozwala wzmacniać zespoły, ale przede wszystkim jest po prostu wygodnym i przyjaznym dla jego użytkowników miejscem, w którym chce się przebywać. Zielone rozwiązania, duża przestrzeń i znakomita lokalizacja Nowego Rynku sprzyjają prowadzeniu i rozwijaniu biznesu. Cieszy nas fakt, że widzą to również nasi najemcy – mówi Małgorzata Wojtoń, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Budynek E będzie gotowy w drugim kwartale 2023 roku.

Budynek E będzie gotowy w drugim kwartale 2023 roku. Wraz z oddaniem go do użytku, Poznań zyska unikalne miejsce spotkań – wewnętrzny rynek w formie parku, otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta i gości. Znajdą się tu drzewa, zieleń i elementy małej architektury. Wszystko zostanie podkreślone ogrodowym oświetleniem. Na placu pojawi się też fontanna. Przy jednej z zaplanowanych pergoli będą działały tężnie solankowe.

To zupełnie nowa jakość na rynku i zmiana perspektywy myślenia o inwestycji biurowej, gdzie wartość dodana dla miasta i naszego najbliższego otoczenia jest równie ważna, co jakość samych biur – dodaje Konrad Ziejewski, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowy Rynek jest zlokalizowany w samym sercu miasta, tuż przy dworcu Poznań Główny. W okolicy znajdują się liczne punkty usługowe i centrum handlowe. Dzięki połączeniem autobusowym i tramwajowym, można dojechać do niego szybko i komfortowo. Wszyscy pracownicy biur w Nowym Rynku E będą mogli korzystać też z rozbudowanej infrastruktury rowerowej, na którą składa się 160 miejsc postojowych, szatnie z prysznicami oraz stacje napraw. Na zmotoryzowanych będą czekać 234 miejsca parkingowe. W budynku znajdą się też stacje do ładowania aut elektrycznych.

Najemcy oraz inwestorzy szczególną uwagę zwracają dziś na zrównoważone rozwiązania w biurowcach. Dlatego budynek E kompleksu Nowy Rynek, podobnie jak poprzednie fazy inwestycji, powstaje zgodnie z kryteriami ESG. Oświetlenie LED i system zarządzania nim pozwolą na nawet o połowę niższe zużycie energii. Nowy Rynek E będzie zasilany energią wyprodukowaną w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. W biurowcu będzie wykorzystywana również tzw. woda szara – już raz użyta, którą można użyć przykładowo do spłukiwania toalet lub podlewania kwiatów.

Biurowiec będzie wyposażony m.in. w system wentylacji z wysokiej klasy filtrami, który dostarczy aż o 30 proc. więcej świeżego powietrza. O jego odpowiednią wilgotność zadbają adiabatyczne nawilżacze. Klimatyzacja oparta o system belek chłodzących będzie pracować cicho i zagwarantuje komfortową temperaturę oraz wydajność energetyczną. Biura w budynku spełnią wymagania najważniejszych certyfikatów branżowych, m.in. LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez Barier.

