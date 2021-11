Nowe umowy, nowy biurowiec. Warimpex nie zwalnia

Nowe umowy najmu na Węgrzech i w Polsce i rozpoczęcie budowy w Krakowie - to dowód, że Warimpex nie zwalnia. Firma wypracowała dodatni wynik finansowy za trzeci kwartał i oczekuje zysku z działalności operacyjnej w 2021 roku.

Dodatni wynik finansowy netto w III kwartale w wys. 0,8 mln EUR (2020: -9,4 mln EUR).

Wyraźny wzrost wyniku finansowego netto okresu za trzy pierwsze kwartały z -31,2 mln EUR do 2,5 mln EUR na skutek wyższego wyniku operacyjnego i braku strat z wyceny nieruchomości i z przeliczenia pozycji w walucie.

Działalność operacyjna: wzrost wyniku ze sprzedaży brutto o 16 proc., niższe o 5 proc. przychody z nieruchomości biurowych na skutek osłabionego kursu rubla, wzrost przychodów hoteli o 10 proc., poprawa wskaźnika EBITDA do 7,9 mln EUR.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. działalność operacyjna grupy Warimpex rozwijała się pomyślnie. Przede wszystkim udało się nadrobić zaległości w segmencie hotelarskim w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale także po stronie projektów biurowych i deweloperskich zanotowano sukcesy, do których zaliczyć można zawarcie dwóch nowych umów wynajmu i rozpoczęcie budowy. Skonsolidowany wynik finansowy netto okresu wyraźnie się poprawił z -31,2 mln EUR na 2,5 mln EUR. Jeśli przyjrzymy się wynikowi tylko za III kwartał, to zauważymy wzrost z -9,4 mln EUR do 0,8 mln EUR, czyli także wartość dodatnią.

- W Budapeszcie zawarliśmy niedawno umowę wynajmu ok. 1 370 mkw. powierzchni w biurowcu B52 Office. W krakowskim obiekcie Mogilska 43 Office również zawarliśmy umowy wynajmu na pozostałe wolne powierzchnie. Tym samym oba biurowce są teraz w całości wynajęte. W segmencie deweloperskim kontynuujemy realizację naszych projektów: w Krakowie rozpoczęliśmy budowę obiektu Mogilska 35 Office, natomiast „greet“ Hotel w Darmstadt po generalnym remoncie i okresie obostrzeń związanych z pandemią znowu przyjmuje więcej gości. Z ofertą łącznie 194 pokoi i 37 sal konferencyjnych, eventowych i projektowych na ponad 4,5 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej, hotel ten prezentuje się jako jeden z największych obiektów konferencyjnych i eventowych na obszarze aglomeracji Ren-Men - mówi Prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch.

