Spadek aktywności najemców i ani jednego nowego obiektu oddanego do użytku - tak wyglądał pierwszy kwartał w stolicy. Deweloperzy jednak rozpoczynają i planują kolejne realizacje.

Kolejne lata upłyną pod znakiem coraz częstszych gruntownych modernizacji, zmiany funkcji istniejących obiektów, a także budowy nowocześniejszych budynków w miejscu starszych biurowców.

Współczynnik pustostanów utrzymał się na niezmiennym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Biurowce nie nadążają za oczekiwaniami najemców, którzy chcą nowocześnie i ekologicznie.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie pozostały na niezmienionym poziomie – 6,26 mln mkw. Miniony kwartał był pierwszym od ponad 15 lat (od II kw. 2005 r.), w którym deweloperzy nie dostarczyli na warszawskim rynku żadnego nowego projektu biurowego, co związane jest ze spadkiem aktywności deweloperskiej począwszy od drugiego kwartału 2020 roku.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku w budowie pozostawało ponad 200 tys. mkw., czyli prawie czterokrotnie mniej niż w rekordowych latach 2017-2019, kiedy to corocznie budowano prawie 800 tys. mkw. Nowa podaż powierzchni biurowej w całym 2023 roku może wynieść ok. 80 tys. mkw., z czego prawie 15 tys. mkw. wróci na rynek w wyniku modernizacji biurowca Saski Crescent - wynika z raportu Newmark Polska. Office Occupier – Rynek biurowy w Warszawie” podsumowuje I kw. na warszawskim rynku biurowym.

Kolejne lata podyktuje trend wypierania starszych budynków

- Kolejne lata upłyną pod znakiem coraz częstszych gruntownych modernizacji, zmiany funkcji istniejących obiektów, a także budowy nowocześniejszych budynków w miejscu starszych biurowców. U podstaw tego trendu leżą między innymi zmieniające się oczekiwania najemców co do standardu powierzchni biurowej - mówi Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Lider ds. ESG, Newmark Polska.

- Dodatkowym czynnikiem są regulacje wprowadzane przez Unię Europejską w zakresie efektywności energetycznej budynków i alternatywnych źródeł energii, które oprócz pozytywnego wpływu na środowisko naturalne umożliwiają obniżenie kosztów operacyjnych, w tym opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez najemców - twierdzi ekspertka.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku popyt brutto na warszawskim rynku biurowym wyniósł prawie 159 tys. mkw., co stanowi spadek o ponad 40 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku i o 37 proc. w stosunku do czwartego kwartału. W analizowanym okresie żadna z podpisanych umów najmu nie przekroczyła 10 tys. mkw.

Biurowce nie nadążają za oczekiwaniami najemców

- Mniejsza aktywność najemców może wynikać m.in. z malejącej dostępności powierzchni biurowej spełniającej wymagania najemców, szczególnie jeśli chodzi o oferowane nowoczesne rozwiązania technologiczne czy też z zakresu ESG w budynku – mówi Anna Szymańska, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Newmark Polska.

- Największym zainteresowaniem najemców w pierwszym kwartale nadal cieszyły się lokalizacje centralne, na które przypadło 55 proc. całkowitego zarejestrowanego popytu (87,4 tys. mkw.). Z kolei w strefach pozacentralnych podpisano umowy najmu na łącznie 71,5 tys. mkw. - wylicza ekspertka.

W strukturze popytu największy udział miały nowe umowy (63 proc.). Na pozostałe 37 proc. złożyły się renegocjacje i odnowienia umów (25 proc.), ekspansje i transakcje na potrzeby własne (po 5 proc.) oraz przednajmy (2 proc.). Najbardziej aktywnymi najemcami na warszawskim rynku biurowym w ubiegłym kwartale były firmy z sektora usług dla biznesu (19,5 proc.), produkcyjnego (9,5 proc.) oraz finansowego (9,3 proc.).

Na koniec marca 2023 roku współczynnik pustostanów w Warszawie utrzymał się na stabilnym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem (11,6 proc.), ale zmniejszył się o 0,6 p.p. w ujęciu rok do roku. W biurowcach oddanych do użytkowania w ostatnich 5 latach dostępna powierzchnia wynosiła niewiele ponad 103 tys. mkw., przekładając się na stopę pustostanów ok. 8,1 proc. w tej grupie nieruchomości. Prawie 45 tys. mkw. tej powierzchni znajdowało się w dwóch budynkach.

Stawki za biura i ESG

Nadal utrzymuje się presja na wzrost czynszów za najlepsze powierzchnie biurowe. Dotyczy to szczególnie lokalizacji oraz budynków, które w znacznym stopniu spełniają oczekiwania najemców w zakresie zgodności z celami ESG. Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku miesięczne stawki czynszu w najlepszych biurowcach w centrum utrzymywały się w przedziale 22-26 euro za mkw., natomiast poza centrum wynosiły 14-16 euro za mkw.

Newmark Polska jest Globalnym Partnerem Newmark, członkiem Globalnej Sieci Newmark. Należy do grupy firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Na czele firmy Newmark Polska stoi Piotr Kaszyński. Jej siedziba mieści się w Warszawie, a biura regionalne znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie. Zespół Newmark Polska korzysta z globalnej platformy Newmark (Nasdaq: NMRK), która posiada biura na całym świecie i oferuje pełną gamę usług na każdym etapie cyklu życia nieruchomości.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl