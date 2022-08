Nowe wnętrze Unilever. Co zapewni pracownikom?

Warszawskie biuro Unilever przeszło metamorfozę pod kątem funkcji, wystroju i space planu.

Zmiana ma odpowiedzieć na to czego doświadczyli zatrudnieni, kiedy pojawiła się pandemia.

Za prace wykończeniowe odpowiadali eksperci Tétris.

- Zauważamy ewolucję w budowaniu przez firmy swojej tożsamości. Teraz zleceniodawcy skupiają się na człowieku i mówią: „Jesteśmy ludźmi, a nie logotypem”. Biuro ma zachęcać pracowników do spędzania w nim czasu – mają się tu dobrze czuć oraz efektywnie i kreatywnie realizować swoje zadania. Siedziba firmy ma być wygodniejsza do pracy niż dom, a jednocześnie kojarzyć się z nim. Ten cel pojawia się niemal przy każdym, realizowanym przez nas na przestrzeni ostatniego półtora roku projekcie - mówi Anna Rębecka, Senior Creative Architect, Tétris.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biura Unilever to przestrzeń zorganizowana na nowo. Fot. mat. pras.

- Domowy klimat w biurach osiągamy poprzez odpowiedni dobór materiałów jak drewno i tkaniny. Jednym z rozwiązań jest także zastosowanie dużej liczby roślin - dodaje Anna Rębecka.

Modernizacja biura Unilever zakładała reorganizację przestrzeni i zmianę funkcjonalności, ale z pozostawieniem głównej infrastruktury i lokalizacji najbardziej kosztogennych stref. Architekci Massive Design zaadaptowali wytyczne korporacyjnej koncepcji Future Of The Office do lokalnych potrzeb firmy, uwzględniając doświadczenia pracowników z wielomiesięcznej pracy hybrydowej.

Future of The Office - odpowiedzią na postpandemiczną pracę

- Rearanżacja biura w duchu Future of The Office to było dla nas ważne przedsięwzięcie związane bezpośrednio z wielowątkowym procesem zmian wywołanych pandemią. Wspólnie z Massive Design, naszymi design championami oraz zespołem projektowym wypracowaliśmy projekt, w którym dominują przestrzenie do spotkań, dostosowane do wciąż zmieniających się potrzeb. Umożliwiają łatwą zmianę sposobu ich wykorzystania. Klasyczne sale konferencyjne przekształciliśmy w przestrzenie wielofunkcyjne dające możliwość pracy warsztatowej, prezentacyjnej czy szkoleniowej. Powstało zarówno wiele różnorodnych stref dedykowanych współpracy, jak i miejsca do pracy indywidualnej czy odpoczynku jak sala do jogi, masażu czy chillout room z grami. Wszystkie nowe rozwiązania mają sprzyjać aktualnym sposobom pracy, realizowanym bardzo często z daleka od biurka - wyjaśnia Justyna Burkiewicz, Workplace Manager, Poland and Baltics, Unilever.

Biura Unilever to przestrzeń zorganizowana na nowo. Fot. mat. pras.

Różnorodność przejawia się nie tylko w space planie, ale także w nowoczesnym podejściu do wyposażenia przestrzeni zarówno w meble tradycyjne, meble miękkie, jak również rozwiązania mobilne czy modularne. Warto zwrócić uwagę na zastosowaną w pomieszczeniach technologię audio-wideo.

- Projekt modernizacji biura Unilever był jednym z ciekawszych jakie prowadziliśmy w okresie pandemicznym. Nowy space plan biura, który adaptowaliśmy pod prace wykończeniowe jest niezwykle różnorodny i skrojony pod potrzeby pracowników. Ciekawą część stanowi recepcja połączona z otwartą kuchnią w stylu kawiarnianym, stworzona tak by każdy czuł się jak u siebie, nawet goście z zewnątrz. Dla nas z punktu widzenia wykonawcy ta przestrzeń jest również interesująca ze względu na nietypowy front lady, który wykonaliśmy z desek pozyskanych z rozbiórki stodoły – co nadało jej naturalny klimat loftu, a jednocześnie dobrze zagrało z zieloną tylną ścianą”, mówi Paweł Pikus, Contract Director, Tétris.

Biuro wpływa na pracowników - co jest najważniejsze?

Wśród wyzwań postawionych przed zespołem Tétris przez Unilever przy wykańczaniu biura na nowo było zminimalizowanie jego wpływu na środowisko. W założeniach projektowych znalazła się koncepcja reuse czyli ponownego użycia elementów stałych i ruchomych biura. Dotyczyło to istniejących ścian, przeszkleń, oświetlenia, zabudów kuchennych, łączników, sterowników, a nawet jednostek wentylacji i klimatyzacji.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta meble i elementy wyposażenia dostarczaliśmy od producentów, których charakteryzował niski lub ujemny ślad węglowy. Maksymalnie wykorzystaliśmy też zasoby firmy w nowej aranżacji. Skorzystaliśmy np. z rezerwy wykładzin dywanowych - dodaje Krzysztof Jastrzębski, Senior Project Manager, Tétris.

Biura Unilever to przestrzeń zorganizowana na nowo. Fot. mat. pras.

Na ścianach znalazły się panele akustyczne wykorzystujące tkaniny, drewno i szkło. Na uwagę zasługują również ekologiczne panele Troldekt, które zastosowano zarówno jako wypełnienie sufitów, jak i w formie geometrycznych paneli ściennych. Dodatkowo w biurze jest dużo zieleni, która ociepla industrialny charakter wnętrza, a jednocześnie w naturalny sposób podnosi wilgotność powietrza.

Tétris prowadził prace dla Unilever od lipca do września 2021 r., na 3. i 4. piętrze budynku na powierzchni 2931 mkw. Każde piętro było remontowane osobno, aby umożliwić pracownikom korzystanie z biura oraz zapewnić ciągłość biznesową. Miało to wpływ na ułożenie harmonogramu prac i logistykę dostaw. Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu tego typu działań, firma ukończyła projekt zgodnie z założeniami.