LIFE Building usytuowany jest w samym centrum Warszawy, przy Al. Jana Pawła II 25, w niewielkiej odległości od drugiej linii metra, blisko przystanków autobusowych i tramwajowych. Otoczony jest ścieżkami rowerowymi oraz parkami miejskimi. Obecnie, budynek przechodzi gruntowną renowację, dzięki której zyska nowe, odświeżone przestrzenie, m.in. w pełni wyposażoną przestrzeń eventowo-coworkingową – LIFE_executive lounge, połączoną z zewnętrznym tarasem LIFE_terrace o powierzchni 400 mkw. dostępnym dla wszystkich użytkowników budynku.

W ostatnim czasie w budynku LIFE Building przeprowadziliśmy szereg zmian i modernizacji, tak aby dostosować obiekt do zmieniających się potrzeb najemców. W ramach rewitalizacji strefy biurowej odświeżyliśmy między innymi przestrzeń na 2 piętrze, gdzie powstał LIFE_executive lounge oraz LIFE_terrace. Jest to idealne miejsce na konferencje prasowe, prezentacje czy wewnętrzne warsztaty dla zespołu. Aktualnie jesteśmy na etapie wdrażania zmian w częściach wspólnych obejmujących m.in. recepcję, główne wejście do budynku oraz hole windowe. Proces komercjalizacji LIFE Building powierzyliśmy firmie JLL, która jako doświadczony i zaufany partner stanowi doskonałe dopełnienie procesu wdrażania zmian - mówi Caroline Mocker, Board Member, VIG FUND.