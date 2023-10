Diuna, wcześniej Marynarska Business Park na warszawskim Mordorze, przeszła transformację. Ogromny betonowy parking zmienił się w ogólnodostępny park z wydmami i strumykiem. Na terenie inwestycji trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Diuna, wcześniej Marynarska Business Park, została otwarta w 2008 r. Była typowym produktem swojej epoki i miejsca - warszawskiego Mordoru. Z biegiem czasu kompleks przestał być atrakcyjny dla najemców oraz inwestorów. Potencjał w inwestycji dostrzegły firmy PineBridge Benson Elliot oraz Syrena Real Estate, które podjęły decyzję o gruntownej modernizacji i przystosowaniu parku biurowego do aktualnych wymagań rynku.

Syrena nie lubi burzyć

Nieruchomości na Mokotowie, choć atrakcyjnie zlokalizowane, najlepsze czasy mają już za sobą.

My nie lubimy burzyć i bardzo wierzymy w dawanie inwestycjom drugiego życia. Nasz model biznesowy polegający na rewitalizacji starszych budynków przećwiczyliśmy już wcześniej przy okazji biurowca HOP przy ul. Chmielnej w Warszawie - tłumaczy Witold Zatoński, założyciel Syrena Real Estate.

Dla Diuny firma stworzyła autorski program modernizacji, który objął trzy obszary: teren zewnętrzny i otoczenie budynków, hole wejściowe czterech biurowców oraz udoskonalenia w systemach budynkowych.

W efekcie modernizacji w Diunie wprowadzony został szereg rozwiązań usprawniających działanie systemów budynkowych. Fot. Mat. prasowe.

- Kiedy przejmowaliśmy projekt poziom pustostanów wynosił 60 proc. Odkąd rozpoczęliśmy proces rewitalizacji, wszyscy dotychczasowi najemcy przedłużyli swoje umowy, a także podpisaliśmy nowe kontrakty. Obecnie poziom komercjalizacji kompleksu to blisko 75 proc. i jesteśmy w procesie negocjacji kolejnych powierzchni - wylicza Witold Zatoński.

Diuna efektywna energetycznie

W efekcie modernizacji w Diunie wprowadzony został szereg rozwiązań usprawniających działanie systemów budynkowych, np. sterowanie wentylacją uzależnione od stężenia dwutlenku węgla, systemy wentylacji VAV oraz kontrola przepływu powietrza.

Dzięki wprowadzonym zmianom w Diunie zlikwidowana została miejska wyspa ciepła. Fot. Mat. prasowe.

Jednym z najważniejszych działań zrealizowanych podczas modernizacji była wymiana agregatów chłodniczych, tzw. chillerów na efektywne energetycznie agregaty śrubowe. Dzięki działaniom podnoszącym efektywność energetyczną budynków kompleksu prognozowana jest także znacząca redukcja dwutlenku węgla aż do 31 proc., co odpowiada zmniejszeniu emisji CO2 o 1.575 ton rocznie.

W miejscu betonowego parkingu o powierzchni 6 tys. mkw. w Diunie pojawił się park z 50 drzewami oraz 96 gatunkami krzewów. Fot. Mat. prasowe.

W Diunie wdrożone zostały ponadto rozwiązania wpływające na ograniczenie zużycia wody, jak regulacja przepływów w armaturze w częściach wspólnych, wprowadzenie systemów wykrywania i zapobiegania wyciekom oraz instalacja zbiornika retencyjnego o pojemności 80 m3 na wodę deszczową.

Likwidacja miejskiej wyspy ciepła

Dzięki wprowadzonym zmianom w Diunie zlikwidowana została miejska wyspa ciepła. W miejscu betonowego parkingu o powierzchni 6 tys. mkw. pojawił się park z 50 drzewami oraz 96 gatunkami krzewów. Jest to zieleń rodzima istotna z punktu widzenia projektów prowadzonych w duchu zrównoważonego rozwoju. Roślinność skutecznie nawilża powietrze i obniża temperaturę dziedzińca.

Teren patio ukształtowany jest za pomocą zielonych wzniesień – diun. Dzięki takiemu rozwiązaniu usypane pagórki tworzą kameralne przestrzenie i zakątki wypełnione roślinnością. Fot. Mat. prasowe.

Potwierdziły to pomiary wykonane przed modernizacją patio (w lipcu 2021 r.) i po dokonaniu nasadzeń zieleni (w lipcu 2023 r.), które pokazują, że temperatura na dziedzińcu Diuny obniżyła się przez ten czas o około 15 stopni Celsjusza. Teren patio ukształtowany jest za pomocą zielonych wzniesień – diun. Dzięki takiemu rozwiązaniu usypane pagórki tworzą kameralne przestrzenie i zakątki wypełnione roślinnością.

Na terenie kompleksu Diuna znalazło się także 13 ekranów antysmogowych o łącznej powierzchni 416 mkw. które obsadzone zostały pnącymi roślinami. Fot. Mat. prasowe.

Drzewa posadzone są w specjalnych konstrukcjach dokładnie w miejscach lokalizacji słupów garażu podziemnego. Na patio tradycyjne trawniki zastąpiła łąka kwietna. Na terenie kompleksu znalazło się także 13 ekranów antysmogowych o łącznej powierzchni 416 mkw. które obsadzone zostały pnącymi roślinami. Konstrukcje mają nie tylko walor estetyczny, oddzielają one także teren parku od ruchu ulicy Marynarskiej, zatrzymując hałas, kurz czy spaliny.

W rewitalizacji Diuny ważna jest także idea gospodarki cyrkularnej. Cała zieleń z pierwotnego placu została rozdana najemcom. Fot. Mat. prasowe.

Na terenie zewnętrznym Diuny ważną rolę odgrywa retencja. Cała woda z dziedzińca spływa najpierw do małych zbiorników na poziomie terenu, a następnie do większych podziemnych zbiorników w celu ponownego jej wykorzystania.

- Zaprojektowaliśmy ponadto strumyk, zamgławiacz z 200 dyszami wytwarzającymi wodną mgiełkę w upalne dni oraz pawilon edukacyjny z dachem w kształcie deszczowej chmurki, który ma popularyzować ideę retencji wody – mówi Maciej Jakub Zawadzki, główny projektant nowej odsłony kompleksu z MJZ Studio.

Diuna sprzyja rowerzystom

Dawna strefa wjazdowa do kompleksu od strony ulicy Taśmowej zamieniła się w woonerf o długości 80 metrów z zielenią i miejscami do odpoczynku. Dodatkowo cały teren został wyłączony z ruchu samochodowego, możliwe są tylko krótkoterminowe postoje. Stworzona została nowa infrastruktura dedykowana rowerzystom: parking dla jednośladów na 114 miejsc na poziomie podziemnym, szatnia z prysznicami, cztery ładowarki dla rowerów elektrycznych, stacje do samodzielnej naprawy, a także stojaki naziemne.

W kompleksie przemianę przeszły również cztery lobby budynkowe, za projekt których odpowiada Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio. Fot. Mat. prasowe.

Na terenie Diuny biegnie też wewnętrzna droga rowerowa, która połączy kompleks z okoliczną siecią ścieżek. W rewitalizacji Diuny ważna jest także idea gospodarki cyrkularnej. Cała zieleń z pierwotnego placu została rozdana najemcom, a część materiałów pochodzących z rozbiórek została wykorzystana w nowym projekcie, m.in. stare maszty reklamowe i kamień z holi wejściowych przeznaczono do budowy pawilonu edukacyjnego na patio.

Artystyczne rzeźby w holu biurowym

W kompleksie przemianę przeszły również cztery lobby budynkowe, za projekt których odpowiada Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio.

- Zależało nam na projekcie, który wzbudza emocje u odbiorców. Postawiliśmy zatem na ogromne artystyczne rzeźby, które znalazły się w każdym z holi biurowych. Konstrukcje podkreślają płynność pomiędzy wszystkimi przestrzeniami wspólnymi i jednocześnie przenikają się z krajobrazem patio - opisuje Anna Łoskiewicz.

W każdym z holi biurowych Diuny stanęły ogromne artystyczne rzeźby. Fot. Mat. prasowe.

Na terenie Diuny zakończyły się już najważniejsze prace budowlane zarówno na terenie zewnętrznym, jak i we wnętrzach wszystkich czterech biurowców. Obecnie główny wykonawca modernizacji – firma Reesco prowadzi jeszcze prace związane z nawierzchniami na terenie zewnętrznym, finalizowane są także nasadzenia. Wkrótce nowe oblicze zyskają także dwie główne bramy wjazdowe, rampy prowadzące do parkingu podziemnego oraz parking podziemny.

Na terenie Diuny zakończyły się już najważniejsze prace budowlane zarówno na terenie zewnętrznym, jak i we wnętrzach wszystkich czterech biurowców. Fot. Mat. prasowe.

Diuna w liczbach:

46.000 mkw. powierzchni najmu w czterech budynkach kompleksu

6.000 mkw. zielonego patio

1.300 miejsc postojowych na parkingu podziemnym

12 gatunków drzew

50 sztuk drzew

96 gatunków krzewów

48 m.b. płynącego po patio strumyka

80-metrowy woonerf

114 miejsc parkingowych dla rowerów w garażu podziemnym

56 naziemnych stojaków rowerowych

4 ładowarki dla rowerów elektrycznych

416 mkw. ekranów antysmogowych

200 dysz wypuszczających mgiełkę wodną na terenie patio

14 ławek i miejsc do odpoczynku

50 wzniesień-diun

