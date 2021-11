Nowi inwestorzy w Łodzi stworzą kilka tysięcy miejsc pracy w outsourcingu

Dane stanowią tylko wycinek całego sektora, więc miejsc pracy w przyszłym roku w Łodzi może być nawet 2500.

Najwięcej kandydatów znajdzie pracę w działach finance &accounting – według przeprowadzonego badania 612 osób.

Zaraz po księgowości, poszukiwani są pracownicy do działu IT – 315 osób

Contact Centre – 194, w logistyce – 165 osób, w dziale HR – 50 osób.

Wyniki ankiety jasno pokazują, że największe zapotrzebowanie jest dla pracowników znających język angielski. Jednocześnie porównując z innymi językami trudność pozyskania takich osób jest najniższa, co sugeruje, że na rynku jest dość duża liczba osób ze znajomością tego języka. W przypadku innych języków (niemiecki, francuski, hiszpański, włoski – stanowią 30 proc.) trudność pozyskania pracowników z tymi kompetencjami jest wyższa, jednakże zapotrzebowanie również zdecydowanie niższe. Dzięki mniejszemu „popytowi” na te języki możemy ze spokojem patrzeć na możliwości pozyskania pracowników spełniających kryteria rynku.

- Bardzo cieszy mnie, że w tym roku do grona naszych inwestorów dołączyło aż 12 nowych firm. Na pewno na tym nie kończymy, w najbliższym czasie przedstawimy Państwu kolejne firmy, które zdecydowały się zainwestować w Łodzi. Ale nowe miejsca pracy są generowane nie tylko przez firmy, które wchodzą do Łodzi. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy są z nami od dłuższego czasu, bo nasz dobry klimat inwestycyjny, napędza biznes do rozwoju i reinwestycji. A utrzymanie tych miejsc pracy w Łodzi to także wysiłek. 1100 nowych miejsc pracy w dwóch ostatnich kwartałach. Kolejne 1300 – już w przyszłym roku. Za miejsca pracy dziękuję. Wychodzimy – mam nadzieję – z pandemii i to bardzo istotne, by nasze miasto wciąż się rozwijało. Z takim pracodawcami – tak będzie. – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

