Grupa Capital Park obchodzi drugie urodziny Fabryki Norbina. Kompleks jest już niemal w pełni wynajęty. W ostatnim roku do kompleksu dołączyło 14 nowych konceptów. W tym czasie kompleks przy ul. Żelaznej odwiedziło prawie 14 milionów gości.

Grupa Capital Park obchodzi drugie urodziny swojej flagowej inwestycji na warszawskiej Woli.

Fabryka Norblina jest już niemal w pełni wynajęta.

W ostatnim roku do kompleksu dołączyło 14 nowych konceptów, które zajęły łącznie blisko 7 400 mkw. powierzchni.

W tym czasie kompleks przy ul. Żelaznej 51/53 odwiedziło prawie 14 milionów gości.

Mijają dokładnie dwa lata, odkąd dawne zakłady fabryczne Norblin, Bracia Buch i T. Werner zaczęły żyć swoim drugim życiem. Kompleks został otwarty we wrześniu 2021 roku, a w drugim roku jego funkcjonowania odnotowano odwiedziny 13 773 000 osób. W sam urodzinowy weekend – 23 i 24 września – kompleks odwiedziło blisko 180 tysięcy gości.

Rozpoczynając ten projekt liczyliśmy na to, że stanie się on popularnym miejscem w stolicy, ale rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Fabryka Norblina bardzo szybko podbiła serca warszawiaków i turystów, ale również przedsiębiorców. Wraz z otwieraniem nowych konceptów odwiedzalność kompleksu systematycznie rosła, a w każdym z 3 ostatnich miesięcy gościliśmy po ponad 2 miliony osób. Poziom wynajmu kompleksu to obecnie 98 proc. i zostało nam już niecałe 600 mkw. powierzchni do pełnej komercjalizacji - mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na terenie kompleksu zostały otwarte przestrzenie kolejnych najemców, którzy łącznie zajęli blisko 7 400 mkw. powierzchni. Do największej strefy gastronomicznej w Polsce, zajmującej niecałe 10 tys. mkw., dołączyło kilka konceptów: restauracja i klub muzyczny Moxo (1 200 mkw.), restauracja libańska Amar Beirut (700 mkw.), winiarnia Wine First (150 mkw.), Bibi’s Cafe & Bar (180 mkw.), piekarnia The Bakery (70 mkw.) czy Donkey Shoe (130 mkw.).

Ostatnio Grupa Capital Park podpisała także umowę na wynajem powierzchni z Answear.com. Modowy gigant już niebawem wzbogaci ofertę zakupową Fabryki Norblina - powstanie tu pierwszy (i jedyny na razie) stacjonarny salon Answear.com, a także przeniesiony zostanie sklep marki PRM. Łącznie zajmą 2 500 mkw. powierzchni.

Fabryka Norblina bardzo szybko podbiła serca warszawiaków i turystów, ale również przedsiębiorców. fot. mat. pras.

Przestrzeń usługową uzupełniły dwa biura podróży: Krok Travel (25 mkw.) i Itaka (23 mkw.), a sferę rozrywki - Centrum Mądrej Zabawy Smart Kids Planet (1 600 mkw.), które na swoją nową lokalizację wybrało właśnie Fabrykę Norblina i od otwarcia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodszych gości. Ofertę Strefy Zdrowia i Urody wzbogaciły natomiast prestiżowa Dębski Clinic (219 mkw.), Instytut Kosmetyczny Dr Irena Eris (230 mkw.), a także dwa salony fryzjerskie – Magia Blondu (200 mkw.) i Barber Garage (90 mkw.).

Fabryka Norblina posiada jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie aplikacji mobilnych, z której korzystają zarówno najemcy, pracownicy, jak i goście. Cieszy się ona coraz większą popularnością. Do końca sierpnia tego roku pobrało ją łącznie ponad 155 tysięcy osób. Aplikacja została nagrodzona na tegorocznym PropTech Festival.

Oprócz cyklicznych koncertów i wystaw, które regularnie odbywają się w Fabryce Norblina, ostatni rok to również liczne wyjątkowe wydarzenia, które przyciągnęły na Żelazną pasjonatów z wielu dziedzin. Miłośnicy sztuki w nowoczesnym wydaniu mieli okazję obejrzeć oryginalne wystawy w Art Box Experience, jak „Save the Planet”, „Retro Warszawa” czy cieszącą się niezwykłym zainteresowaniem „Immersive Monet & The Impressionists”, którą odwiedziło ponad 85 tys. osób.

W czerwcu do Food Town zjechała barmańska elita z całego świata. Popisy najlepszych barmanów można było podziwiać podczas World Flair Association Grand Slam - konkursu, który wrócił do Polski po 12 latach nieobecności.

W butikowym kinie Kinogram odbyło się w tym czasie blisko 500 eventów i 130 premier filmowych. Wśród nich te najbardziej spektakularne - „Barbie” z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych, „Mała Syrenka” czy „100 Lat Warner Bros”. Wydarzenia te zgromadziły tłumy polskich gwiazd filmowych i celebrytów i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem medialnym.

W drugim roku działalności Fabryka Norblina uzyskała także certyfikat „Obiekt Bez Barier” oraz finalne certyfikaty BREEAM, zarówno dla części biurowej, jak i retailowej, na poziomie Excellent i Very Good.

