Trzech nowych najemców wprowadza się do Malta Office Park, poznańskiego kompleksu biurowego zarządzanego przez EPP.

To komfortowo położony obiekt, w którym biznes i natura harmonijnie się łączą, tworząc doskonałe warunki do pracy.

Budynek wyróżniający się licznymi rozwiązaniami ekologicznymi na swoją siedzibę wybrały firmy Hager, Spravia i Surgalign.

Łączna powierzchnia objęta umowami to blisko 750 mkw. przestrzeni biurowej klasy A.

Surgalign Holdings, Inc. to globalna firma zajmująca się technologiami medycznymi. Firma koncentruje się na dostarczaniu chirurgom rozwiązań, które w przewidywalny sposób zapewniają doskonałe wyniki kliniczne i ekonomiczne. Od nowego roku polski zespół ma swoją siedzibę w nowoczesnym kompleksie biurowym nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu.

W Malta Office Park najbardziej doceniamy dogodną lokalizację – budynek nie tylko jest świetnie skomunikowany z innymi częściami miasta, ale też znajduje się w otoczeniu zielonych terenów rekreacyjnych. Infrastruktura obiektu, w tym udostępnione najemcom ławki, stoliki czy hamaki, pozwala korzystać z uroków okolicy przy sprzyjającej pogodzie. Ważnym elementem współpracy jest też relacja z zarządcą obiektu – w Malta Office Park spotkaliśmy się z profesjonalnym, pełnym zaangażowania i chętnym do pomocy zespołem. Pozytywna atmosfera w całym kompleksie, nowoczesny design i przyjazne nastawienie zarządcy sprawiają, że do pracy przychodzi się chętnie – mówi Aleksandra Kotarska, Administrative Assistant, Surgalign.

Malta Office Park w Poznaniu.

Spravia (dawniej Budimex Nieruchomości) to deweloper z wieloletnim doświadczeniem. Swoją działalność prowadzi od 1999 roku i do tej pory zrealizował ok. 140 projektów, w których powstało ok. 20 700 mieszkań i lokali. Spółka wprowadzi się do nowego biura jeszcze w pierwszym kwartale br.

Hager to wiodący dostawca produktów elektrycznych dla przemysłu, budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Zakres produktów obejmuje dystrybucję energii, osprzęt elektroinstalacyjny, automatykę budynku oraz systemy prowadzenia przewodów. Firma przeniosła swoje biuro spod Poznania do Malta Office Park pod koniec 2022 r.

W nowy rok wchodzimy z nową energią. Przedłużone umowy i nowe najmy pokazują, że we właściwy sposób zarządzamy obiektem, dostosowując go do potrzeb wymagających partnerów. Cieszę się, że zaufaniem obdarzyły nas kolejne firmy, które już mają lub za chwilę będą miały szansę przekonać się, że Malta Office Park to miejsce, gdzie biuro znaczy więcej niż budynek. Naszym niewątpliwym atutem jest bliskość Jeziora Maltańskiego, a co za tym idzie wyjątkowe otoczenie naturalnej roślinności. Nowi najemcy na pewno szybko zachwycą się możliwościami tej lokalizacji – mówi Agnieszka Gola, Leasing Manager w EPP.

Malta Office Park jest nowoczesnym kompleksem biurowym, składającym się z sześciu niezależnych budynków. Obiekt harmonijnie łączy świat biznesu z otaczającą go przyrodą, umożliwiając firmom zrównoważony rozwój.

Projekt wyróżniają nowoczesna architektura, doskonała jakość powierzchni oraz ekologiczne rozwiązania, co potwierdza certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent. Kompleks może również pochwalić się certyfikatem WELL Health and Safety.

Najemcy, dzięki wyjątkowej lokalizacji i otaczającej ich zieleni korzystają z licznych udogodnień dostępnych wokół kompleksu. Koncepcja biura zewnętrznego nie tylko świetnie wpływa na samopoczucie użytkowników, ale również na ich kreatywność i efektywność. Właścicielami Malta Office Park są Henderson Park (70 proc. udziałów) oraz EPP (30 proc.), które odpowiada również za zarządzanie kompleksem.

