Warszawski biurowiec Skyliner powiększa grono najemców. Już niebawem w inwestycji Grupy Karimpol swoje siedziby będą mieć nowi najemcy.

Nowe siedziby w Skylinerze będzie mieć dom maklerski Noble Securities.

Także dostawca sprzętu i rozwiązań do diagnostyki medycznej Werfen Polska oraz działający na rynku energii odnawialnej Greenville.

Ich biura zajmą w sumie 1.358 mkw. powierzchni.

Skyliner to jeden z siedmiu najwyższych budynków w Polsce. Biurowiec – oddany do użytku w styczniu 2021 r. – na co dzień gości w swoim wnętrzu wiele firm. Teraz dołączą do nich kolejne organizacje o zasięgu międzynarodowym. W zawarciu transakcji z trzema nowymi najemcami Grupę Karimpol wspierała agencja doradcza CBRE, która pośredniczyła w całym procesie. Tym samym w Skylinerze wynajęte jest już łącznie 40.000 mkw. zajmujących ponad 80 proc. powierzchni biurowca. Kolejne 10 procent powierzchni jest pod rezerwacją dla innych klientów.

Skyliner. Fot. Mat. pras.

Dom maklerski Noble Securities zajmie 526 mkw. powierzchni. Spółka od 1994 r. jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego i z sukcesem realizuje projekty publicznych i prywatnych emisji obligacji. Wspiera również klientów detalicznych w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), a także doradztwa inwestycyjnego.

Kolejny nowy najemca, grupa firm Greenville, zajmie 453 mkw. powierzchni. Firma od ponad 20 lat realizuje projekty w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Dodatkowo, 7 lat temu, Greenville rozpoczął aktywny rozwój projektów z zakresu energii odnawialnej na Ukrainie, w Polsce oraz innych krajach, o łącznej mocy ponad 670 MW, które znajdują się na różnych etapach rozwoju i stale rosną.

Warszawski Skyliner. Fot. Mat. pras.

Z kolei Werfen Polska wprowadzi się do przestrzeni liczącej 379 mkw. Spółka założona w 1966 r. stała się światowym pionierem i twórcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie IVD (In vitro Diagnostics). Oferuje wysokiej jakości systemy, odczynniki oraz specjalistyczne oprogramowania do obsługi laboratoriów i szpitali na całym świecie.

Zainteresowanie Skylinerem pokazuje, że dobrej jakości, mądrze zarządzane i energooszczędne budynki nadal potrafią przyciągać najemców. Prowadzimy zaawansowane rozmowy na pozostałą wolną powierzchnię i do wakacji budynek już niemal w całości będzie wypełniony najemcami – mówi Jarosław Prawicki, Executive Director w Grupie Karimpol.

W Skylinerze swoje siedziby mają również m.in. Bolt, Booksy, Capital.com, Coca-Cola Poland Services, Colonnade Insurance, Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB), DXC Technology, piekarnio-kawiarnia Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni (Enata Bread), iTechArt, Luxoft, Mattel, MEET & EAT restauracja należąca do Grupy Nutri Mind, MicroStrategy, Mindspace, Onwelo, Tarkett, Wento oraz Villa Foksal.

