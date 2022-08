Nowi najemcy w Wola Center

Jednym z nowych najemców jest firma z branży IT, Geotechnology IT Group.

PM Group Polska zajmie zaś przestrzeń na dziesiątym piętrze.

Pierwszym nowym najemcą w Wola Center jest PM Group Polska, przedsiębiorstwo będące częścią międzynarodowej firmy projektowo-inżynierskiej w Polsce od 25 lat zarządza realizacją kompleksowych projektów inwestycyjnych, głównie dla międzynarodowych klientów z sektorów zaawansowanych technologii, przetwórstwa oraz produkcji żywności, rozpoczynających lub poszerzających swoje operacje i działalność w kraju. Zajmie prawie 780 mkw. powierzchni biurowej na 10 piętrze budynku. Najemcę w procesie finalizacji umowy wspierała firma doradcza JLL.

- Cieszę się, że kolejne firmy wybrały na swoją siedzibę Wolę Center. Duże zainteresowanie przestrzenią biurową w budynku to dowód, że nasza oferta, obejmująca najwyższej jakości nowoczesne powierzchnie i profesjonalną obsługę, spełnia wszystkie kryteria współczesnego biznesu – mówi Patrycja Zyśk, Leasing Manager, Hines Polska.

– Na koniec czerwca zakończyliśmy prace związane z aranżacją pokoju malucha na parterze Wola Center. Oprócz wydzielonej przestrzeni dla rodziców z dziećmi, w obiekcie znajduje się również przedszkole Fair Play, a także oddział Grupy Lux Med, który ukierunkowany jest głównie na pediatrię. Te wszystkie udogodnienia sprawiają, że budynek Wola Center jest przyjazny nie tylko dla biznesu, ale również dla naszych gości z dziećmi i nie tylko – dodaje Patrycja Zyśk.

- Po kilku miesiącach intensywnej pracy nad poszukiwaniem odpowiedniego miejsca, ostatecznie zdecydowaliśmy o wyborze budynku Wola Center. Zaoferowane warunki najmu, lokalizacja – świetnie skomunikowana z systemem transportu miejskiego, włącznie z bliskim położeniem stacji metra, przekonują o słuszności podjętej decyzji. Nowa powierzchnia, podobnie jak biuro we Wrocławiu, odpowiada wysokim standardom aranżacji nowoczesnych miejsc pracy i spełnia warunki PM Group dotyczące organizacji biur firmy globalnie. Uwzględnia pracę we wdrażanym we wszystkich naszych biurach globalnie modelu ADAPT, pozwalającym na wykonywanie i łączenie obowiązków zawodowych stacjonarnie i zdalnie – mówi Michał Dądajewski, dyrektor operacyjny biura w Warszawie i członek zarządu PM Group w Polsce.

Nowa firma wybrała Wola Center

Drugim najemcą jest firma z branży IT, Geotechnology IT Group Sp. z o.o., która wynajęła blisko 490 mkw. powierzchni biurowej na 10 piętrze Wola Center. w procesie finalizacji kontraktu najemcę wspierała firma doradcza Savills.

- Biuro to nie tylko miejsce pracy, ale też wizytówka firmy. Wola Center doskonale spełnia obydwie funkcje. o wyborze tego obiektu zdecydowała przede wszystkim oferta – świetnie przygotowana do naszych potrzeb, strategiczne położenie budynku na mapie miasta oraz profesjonalna obsługa Hines. Jestem pewny, że nasza dalsza współpraca będzie przebiegać tak samo dobrze, jak do tej pory – mówi Arkadiusz Nowak z Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

Podczas całego procesu firmę Hines wspierała Kancelaria DPPA.

Nowa przestrzeń w Wola Center

Z początkiem lipca br. w budynku została również otwarta ogólnodostępna przestrzeń sprzyjająca rodzicom z dziećmi. Pokój znajduje się na parterze i jest do dyspozycji najemców oraz gości, którzy potrzebują cichego, prywatnego i wygodnego miejsca, w którym nakarmią czy przewiną swoje pociechy. Pomieszczenie wyposażone jest odpowiednio do potrzeb odwiedzających. Znajduje się w nim m.in. fotel do karmienia, przewijak oraz niezbędne środki higieniczne.