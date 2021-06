Nowoczesne biurowce na wynajem. Co oferuje Warszawa?

Warszawski rynek nieruchomości do czasu pandemii rozwijał się znakomicie. Jak ten segment wygląda teraz, po ponad roku od marca 2020 roku? Przyjrzeliśmy się, co oferują na wynajem największe warszawskie biurowce!

Jak podaje firma doradcza Cresa, na koniec pierwszego kwartału 2021 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce wynosiły już 11,87 mln mkw., z czego 6,04 mln mkw znajdowało się w stolicy. Mimo to wskaźnik pustostanów wzrósł w stolicy do poziomu 11,4 proc. W 2020 roku w Warszawie rozpoczęto realizację 4 nowych inwestycji, a w całej Polsce – zaledwie 14. Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. w budowie znajdowało się 1,2 mln mkw. powierzchni biurowej w Polsce, aż o 33% mniej niż poprzednim roku. Spadek w Warszawie sięgnął aż 52%.

Warto też wspomnieć, że także średni wskaźnik powierzchni zabezpieczonej umowami typu pre-let wynosi w Warszawie obecnie tylko 40 proc.

Czy rynek biurowy w Warszawie poprawi swoją kondycję i wzrosną wskaźniki wynajęcia realizowanych obecnie inwestycji? Eksperci rynkowi przewidują, że stanie się to już za kilka miesięcy.

Na razie nie brakuje ciekawych ofert wynajmu w nowoczesnych warszawskich biurowcach. Warto więc dobrych okazji szukać właśnie teraz. Przedstawiamy 10 ciekawych propozycji, które zostały zamieszczone na platformie www.propertystock.pl.

Lokal na wynajem Grzybowska Park

Do wynajęcia biuro o powierzchni 1300 mkw w Grzybowska Park. Budynek ze względu na niezwykłą architekturę, wysoki standard wykończenia powierzchni biurowych oraz znakomita lokalizację realizuje wymagania nowoczesnego biznesu. Łatwy dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i transportem własnym.

Cena: 26 000 euro

Elektrownia Powiśle

EC Powiśle to unikalna inwestycja rewitalizacji zabytkowej fabryki na Powiślu. Do wynajęcia oferowane są biura o całkowitej powierzchni 16.687 mkw. usytuowane na 7 kondygnacjach. Kompleks odda do dyspozycji 300 miejsc parkingowych, zapewni 24-godzinną ochronę, efektywny podział powierzchni biurowych oraz zapewnia nadzór kamer video. Do wynajecia atrakcyjny moduł biurowy 200 m2.

Cena: 4 800 euro

